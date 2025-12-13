América Cruz, la estilista tabasqueña de Fátima Bosch, ‘desde puberta’: Así es su salón de belleza

Fátima Bosch fue a maquillarse y peinarse con América Cruz, su estilista desde hace años en Tabasco.

¡Miss Universo está en México! Este domingo festejan a Fátima Bosch en Tabasco con motivo de su coronación en el certamen de belleza más importante del mundo. Y para ‘recordar sus raíces’, acudió al salón de la estilista América Cruz.

“POV: llegué al salón donde me he arreglado desde puberta y así me recibieron. Te adoro, @america_makeup”, escribió Bosch Fernández en una historia de Instagram donde muestra el salón lleno de rosas y con algunos regalos para la actual Miss Universo.

La estilista tampoco desaprovechó la oportunidad para escribirle unas palabras a Fátima Bosch, a la que conoce desde hace años y que, pese a tener la corona de Miss Universo, mantiene su esencia y personalidad.

“Hoy maquillé a Fátima, y fue distinto. Distinto porque ya no maquillé solo a la niña hermosa, de corazón puro y genuino que conocí hace años. Hoy arreglé a una Miss Universo“, escribió Cruz.

¿Quién es la estilista y maquillista América Cruz?

América Cruz es una Makeup Artist originaria de Jalpa de Méndez, Tabasco, quien desde pequeña se interesó por el arte. Su primer acercamiento fue estudiar pintura a los 8 años, y poco después inició su trayectoria con el maquillaje.

En el sitio oficial de América Salon, señala que a los 14 maquilló a su primera clienta, sin tener base en la profesión: era una novia. Su primer taller profesional fue de la mano de MAC Cosmetics, donde adquirió conocimientos básicos.

Su gusto por el maquillaje la llevó a continuar su preparación con otros talleres. A los 16 años se convierte en Maquillista Profesional, y sus primeros trabajos fueron con equipos que trabajaban para sesiones fotográficas.

En sus más de 15 años de trayectoria se mantiene actualizada con diplomados y Master Class con figuras reconocidas como Javier de la Rosa, Jorge Beltrán y Alfonso Waithsman, por mencionar algunos.

Ha participado en pasarelas de Nueva York, Tokio y Vancouver con marcas como MAC Cosmetics, donde se formó a nivel profesional.

América Salon: ¿Cómo es el salón de belleza?

Actualmente, tiene su salón de belleza en Villahermosa, Tabasco, mismo que abrió en 2018 y gracias a su reputación, se hizo de clientas como la actriz Cynthia Klitbo, Yuri, Elizabeth Álvarez, Sofía Castro y Marlene Favela, además de la Miss Universo Fátima Bosch, por mencionar algunas.

En sus redes sociales muestra un amplio salón en tonos blanco y neutros, con una vista panorámica a lo que parece ser un jardín.

El salón, que consta de varias áreas en las que se trabajan diferentes especialidades, tiene amplios espejos y sillones en negro, que contrastan con los muros blancos y detalles en mármol de algunas paredes y muebles.

Servicios en América Salon

Desde su inauguración en 2018, America Salón trabajó con extensiones de pestañas, manicura con gelish, corte de cabello para dama y efectos de color.

Ahora, su catálogo es más amplio, y entre los servicios que ofrece se encuentran:

Diseños de color personalizados.

Maquillaje para novias (su especialidad), VX años, social o de pasarela.

Uñas acrílicas y gelish

Manicura y pedicura

Tratamientos capilares

Lash lifting (levantamiento de pestañas)

Diseño y planchado de ceja

Microshading

Alaciado permanente y semipermanente.

Además, cuenta con su propia línea de productos para el cuidado del cabello, como tratamientos en crema, champú, sérums, aceites y masajeador especial para el cuero cabelludo.

Precios de América Salon

Los precios no están disponibles en su página web ni en sus redes sociales, es necesario preguntar por los servicios a través de su canal de WhatsApp, donde también se puede agendar.

América Cruz y su trabajo con Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Tal como lo mencionó Fátima en sus historias, conoce a América Cruz desde hace tiempo gracias a que son ‘paisanas’; ambas originarias de Tabasco.

Se desconoce cuántos años llevan trabajando juntas, pero en las redes sociales de Cruz hay varias fotos y videos de algunos maquillajes que le hizo a Fátima Bosch y su mamá, además de sesiones de fotos en las que aparece la reina de belleza con marcas como Benefit.

Entre los trabajos más viejos de América con Fátima hay maquillajes desde 2019, cuando la dueña de FABOFE iniciaba su trayectoria en certámenes de belleza como Flor Tabasco.