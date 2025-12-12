Con el rostro de Julián Figueroa: Así es el vestido que Maribel Guardia usó en las mañanitas a la Virgen

La actriz Maribel Guardia se presentó durante la madrugada del 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe para cantarle a la virgen, un evento para el cual utilizó un vestido hecho especialmente para la ocasión.

La protagonista de Pedro Navajas interpretó el tema ‘Hermoso cariño’ —una canción original de Vicente Fernández— frente a la virgen de Guadalupe, una experiencia que considera un ‘honor’.

Y aunque el vestido está lleno de detalles pintados a mano y cristalería de la más alta calidad, lo que llama la atención es que en la parte posterior cuenta con el rostro del cantante Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia que falleció en 2023.

¿Cómo es el vestido que Maribel Guardia usó en las mañanitas a la Virgen?

Previo a su presentación en la Basílica de Guadalupe junto a artistas como Lucero y Lucero Mijares, Daniela Romo y Alex Fernández, la actriz de Misión S.O.S. compartió algunas fotografías de su vestido.

El atuendo se divide en dos piezas, ambas de color azul cielo. La primera de ellas es un corsé con un escote recto decorado con cristalería y rosas que recuerdan a las que presuntamente recogió Juan Diego en su tilma.

La falda es la segunda parte del vestido, la cual cuenta con detalles aún más especiales, debido a que está pintada completamente a mano con querubines y nubes en la parte delantera.

Los detalles del vestido de Maribel Guardia fueron pintados a mano. (Foto: Captura de pantalla)

En la zona posterior, el faldón tiene pintada la imagen de la virgen de Guadalupe y entre las nubes se aprecia el rostro de Julián Figueroa, con un sombrero como el que solía utilizar en vida.

Los detalles del vestido fueron realzados con incrustaciones de cristales Swarovski plateados y tonos rosa. Para complementar el vestido, Maribel Guardia utilizó un reboso y un tocado en el mismo color que su atuendo.

¿Quién es el diseñador del vestido de Maribel Guardia?

El vestido que Maribel Guardia utilizó en el evento a la virgen de Guadalupe fue realizado por el diseñador de modas Mitzy, conocido por su trabajo con el vestuario de algunas concursantes de Miss Universo.

Uno de los diseños más recordados de Jorge García Cárdenas, nombre real de Mitzy, fue el icónico vestido de novia de Thalía; aunque a lo largo de su carrera ha colaborado con diversas cantantes y actrices mexicanas.

Entre las cuales destacan Salma Hayek, María Félix, Verónica Castro e Itati Cantoral. Una de las famosas que fue más cercana a él era la cantante Dulce, con quien entabla una amistad entrañable.

“Dulce era más que una clienta; era mi hermana del alma. Cada vestido que diseñé para ella llevaba no solo mi creatividad, sino también mi cariño y admiración”, dijo tras la muerte de Dulce.

El diseñador de modas explicó en un video que compartió Maribel Guardia, que para el diseño de la actriz se inspiró en el cielo, por lo cual utilizó una paleta de colores en donde predominan los tonos pasteles, aunque admitió que le faltaba una cola que querían agregar, pero que al final no se logró.

A pesar de ello Maribel Guardia afirmó que el vestido era perfecto: “Ay que belleza, Mitzy, qué bárbaro, qué lindo. Solo Mitzy tiene estos detalles tan bellos”, dijo la actriz en su prueba de vestido.

Al ver la pintura de Julián Figueroa, la actriz de Tú y yo se conmovió, debido a que en una ocasión anterior, tuvo la oportunidad de presentarse junto a su hijo en ‘Las Mañanitas’ a la Virgen y ahora podría llevarlo con ella una vez más.

“No pude evitar las lágrimas al ver a mi hijo en el vestido que usaré para cantarle a la Virgen de Guadalupe”, escribió en el video que compartió en sus redes, además, agradeció a Mitzy por haber creado un vestido tan significativo.