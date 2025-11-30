‘Amigos x siempre’: La historia de Alejandro Abaroa, la mente musical detrás de tu infancia

Uno de los trabajos más recientes de Alejandro Abaroa es ‘Papás por siempre’, un disco que trae de vuelta canciones como ‘Cómplices al rescate’. (Foto: Cortesía Altafonte Mx)

‘Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos’... Si eres de la ‘old school’ no solo habrás cantado la frase, sino que a tu mente llegaron recuerdos de tu infancia, un efecto que logran gran parte de las composiciones del productor musical Alejandro Abaroa.

Además de haber trabajado con artistas como Jesse & Joy o el cantante Manuel Mijares, él se encargó de las canciones de proyectos que todos vimos de niños como Plaza Sésamo y un amplio catálogo de telenovelas infantiles.

Desde El Diario de Daniela hasta Cómplices al rescate son parte de los trabajos en los que ha estado involucrado y de los cuales ha retomado canciones para el más reciente álbum de la novela Papá por siempre, un disco lleno de nostalgia.

“Nunca recapacité a la hora de hacerlo que después de 25 años se iba a acercar gente adulta a decirme: ‘me hiciste mi infancia’”, explica Alejandro Abaroa en entrevista con El Financiero.

¿Quién es el productor musical Alejandro Abaroa?

En una Navidad, cuando Alejandro Albaroa era un niño, Santa Claus llegó a su casa, con una bolsa llena de instrumentos musicales: “traía una batería, bajo, guitarra, órgano, trompetas, acordeones y percusiones”.

La realidad es que esos instrumentos fueron parte del pago de una deuda que uno de los primos de Alejandro tenía con su papá, pero que se convirtieron en uno de los mejores regalos navideños.

A partir de ese momento Gabriel Abaroa Martínez les enseñó a sus seis hijos más que solo tocar un instrumento: el amor a la música e incluso comenzaron una banda llamada ‘La Familia Musical Abaroa’.

Con la alineación compuesta por Alejandro, su papá, Cristina Suzarte, su mamá, y Gabriel, Mauricio, Cristina, Sergio y Liliana, sus hermanos, hicieron uno de sus primeros shows en una reunión familiar, en donde estaba presente el productor Raúl Velasco.

Alejandro Albaroa debutó en la música junto a la banda que su familia formó. (Foto: Cortesía Altafonte)

“Nos escuchó tocar y se le hizo muy simpático ver a una familia de ocho (en una banda)”, compartió. Raúl no dudó entonces en ofrecerles tocar en uno de los programas de televisión más recordados de México Siempre en domingo.

Alejandro Abaroa recuerda detalles muy específicos como los olores y los materiales con los cuales se hacía la escenografía, ya que él solo tenía cuatro años cuando esto sucedió.

El show que dieron ese día marcó el inicio de una carrera en la música para Alejandro: “me parece fascinante que después de 51 años yo sigo estando en Televisa y entrando a sus foros, oliendo esos olores y viendo el papel estaño con el que hacían esas escenografías”, señala.

Alejandro Abaroa creció en este entorno y al finalizar sus estudios en preparatoria, continuó su formación en teatro musical en el Conservatorio de Boston; sin embargo, las oportunidades laborales comenzaron.

El primer paso de Alejandro fue lanzar un proyecto como cantante con el sello discográfico BMG Ariola; sin embargo, la vida tenía preparado para él un camino diferente en la música: la producción.

De ‘Plaza Sésamo’ al ‘Diario de Daniela’: ¿Cuáles son las canciones de Alejandro Abaroa?

Alejandro Abaroa aún estaba probando suerte como cantante cuando junto a su hermana Cristina desarrolló la idea de un proyecto infantil llamado ‘Danilo y Chapis’ con música dedicada completamente a los niños.

Una vez que tuvieron la idea lista, se la presentaron a la productora de televisión Rosy Ocampo, quien les vio potencial para escribir canciones infantiles, pero para un programa muy especial: Plaza Sésamo.

Fue ahí cuando comenzó una larga cadena de éxitos. La primera telenovela infantil para la cual trabajó Alejandro Abaroa como compositor fue El Diario de Daniela, pionera en tener su propio soundtrack.

Con la actriz Daniela Luján como la cantante, se lanzaron temas exitosos entre los cuales destacan ‘Es tiempo de amar’, ‘En donde te encuentras’ y ‘Locos de amor’. El éxito fue tal que incluso el final de la telenovela fue un concierto en vivo que se realizó desde el Estadio Azteca.

“Fue inolvidable para mí”, afirma Alejandro en la conversación, aunque este proyecto solo es uno entre muchos otros que tiene en su carrera, dentro y fuera de las telenovelas infantiles.

Luego de El Diario de Daniela llegaron muchas oportunidades más que sin duda marcaron la infancia de toda una generación como Amigos x siempre, Aventuras en el tiempo, Rayito de luz, Cómplices al rescate, Alegrijes y rebujos, Misión S.O.S. y cuatro temporadas de Código F.A.M.A.

Con temas como ‘Todo puede suceder’, ‘La fuerza de la amistad’, ‘Aventuras en el tiempo’, ‘Sácame a bailar’, ‘Contigo siempre’, ‘Más que amistad’, ‘Con un poquito de tu amor’, ‘Ese beso’ y ‘Alguien tan especial’, las bandas sonoras lograron discos de oro y platino.

Todas las canciones eran interpretadas, además, por artistas que iban comenzando, pero que en la actualidad son exitosos como Daniela Luján, Belinda y Christopher Uckermann.

¿Cuál es la historia de ‘El Baile del Sapito’?

Una de las canciones más exitosas escritas por Alejandro es sin duda alguna ‘El Baile del Sapito’, una canción que la cantante Belinda ha incluido en sus conciertos, aunque han pasado 23 años desde su lanzamiento.

Este tema forma parte de uno de los materiales que se realizó para la telenovela Cómplices al rescate, ya que para este proyecto no se trabajó uno, sino dos álbumes: “Teníamos el disco de Mariana y el de Silvana”, comparte.

Aunque los personajes le daban pistas sobre los temas de los que podrían ir las canciones, no todo fue fácil: “hacer 24 canciones en un mes era un reto impresionante (...) yo ya no sabía de qué escribir”.

Fue ahí cuando su hermana Cristina— quien ya había probado de todo en la parte musical— le envió una pista que llamó la atención de Alejandro por el ritmo que tenía: “(al escucharlo) yo sentía que algo brincaba”, comparte.

“Entonces dije: ‘pues si hay el Baile del perrito, hago El baile del sapito, porque yo sentí que era algo que brincaba. Y te lo juro, la letra la escribí en 7 minutos y la escribí en Valle de Bravo en casa con unos amigos que estaban ahí cheleando”, compartió.

Sin esperarlo, este fue uno de los más grandes éxitos: “nunca me imaginé que esa canción fuera a hacer lo que es hoy en día (...) además trascendió a la gente adulta, se toca en bodas, se toca en 15 años, el año pasado la tocaron en Tomorrowland, en Bélgica, qué locura, ¿no?”, añade.

‘Papás por siempre’ y ‘Danilo y Chapis’: Los proyectos más recientes de Alejandro Abaroa

Lejos de las novelas infantiles, Alejandro Abaroa fue director de artistas para Warner Music México y Latinoamérica, en donde trabajó para cantantes como Luis Miguel, Maná, Manuel Medrano, Sentidos Opuestos, La Ley y Mijares.

Además, durante pandemia, Cristina y Alejandro retomaron aquella idea que habían dejado ‘en el cajón’, antes de comenzar con Plaza Sésamo, llamado Danilo y Chapis: “los proyectos infantiles lo que tienen es eso, que no envejecen”, explica el productor.

Con todo el aprendizaje que a lo largo de los años adquirieron, lanzaron el primer disco, que rápidamente se convirtió en un éxito. Por Danilo y Chapis han recibido dos Premios Grammy: “ha sido una aventura espectacular”, indica.

Aunque Alejandro Abaroa estuvo lejos de las telenovelas por un tiempo, el productor regresó para trabajar en Más allá de ti y recientemente Papás por siempre, un proyecto que trae de regreso toda la nostalgia de series que marcaron la infancia de una generación.

Pues como en los viejos tiempos, la novela cuenta con su propio disco, pero no solo eso, sino que se eligieron temas de El Diario de Daniela, Alegrijes y Rebujos, Amigos x Siempre y Rayito de Luz para el álbum, con toques modernos.

Con la regrabación de canciones como ‘Es amor’, ‘Cómplices al rescate’ y ‘Con un poquito de tu amor’, el álbum de Papás por siempre — que ya se encuentra disponible en todas las plataformas— busca unir a generaciones.