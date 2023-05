Los escándalos y polémicas que protagonizó Raúl Velasco en ‘Siempre en domingo’

Raúl Velazco se convirtió en un ícono de la televisión mexicana gracias a la emisión de su programa Siempre en domingo entre la década de los 70 y los 90, que cada fin de semana contaba con los cantantes y agrupaciones más importantes de la industria musical.

El polémico conductor estuvo inmiscuido en más de una ocasión en problemáticas con sus invitados por su forma de ser, ya que no dudaba en criticarlos hasta por su aspecto físico. Era tal su popularidad que tenía la capacidad de catapultar o perjudicar sus carreras. Acá te hacemos un recuento.

Thalía

Uno de los desplantes más recordados fue el que le hizo a Thalía en una de sus apariciones pues, aunque quiso hacerle un piropo, terminó diciéndole corriente.

“Desde el día que debutaste en el programa hasta ahora has tenido una evolución mucho muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde a una chica joven, te quitaron lo corrientota que te habían puesto”, le dijo.

Lupe Esparza y Bronco

Cuando el cantante Lupe Esparza y los demás integrantes de la agrupación Bronco fueron a cantar, se llevaron varios comentarios sobre su aspecto, ya que Velazco los tachó de feos, aunque agregó que tenían suerte.

Cuando hablaban de sus caricaturas, incluso lo comparó con un gorila. “¿Con cuál de ellas te sentiste más a tono con el personaje? ¿Con el de gorila ahí de la selva?”, le preguntó a Esparza, quien afirmó lo orgullosos que estaban de ser de pueblo y no ser escogidos por sus características físicas.

Ricardo Montaner

El intérprete Ricardo Montaner confesó que tenía pactadas 4 presentaciones en el programa, pero que Velazco lo canceló después de aparecer en tenis, que siempre le han gustado usar y que no habrían sido del agrado del presentador.

“Él pensaba que todavía no me había cambiado para cantar. Me presenta y me ve con la misma ropa con la que me vio en los camerinos. Cuando termino de cantar me subo al auto con la gente de la compañía y veo que las muchachas de prensa no llegan; suben con unas caras largas y me dicen: ‘cancelaron los otros 3 domingos (…) porque estabas muy mal vestido y para colmo te sentaste en el piso’”, le contó a Yordi Rosado.

Jorge ‘Coque’ Muñiz

Cuando fue finalista del Festival de la OTI, ‘Coque’ Muñiz presentó su canción en la famosa emisión, pero a media canción fue interrumpido frente al público. Raúl le dijo unas palabras al oído tras el ‘regaño’, pues consideró que hizo playback.

“Estoy diciéndole a Jorgito que me parece que debemos de ser justos y equitativos con todos los que participan en el festival”, aclaró después.

Ana Gabriel

Otra de las representantes de México en el Festival OTI fue Ana Gabriel, quien también fue víctima de una grosería por la ropa que usaba y la imagen que proyectaba, que no era del agrado del comunicador

“Yo le dije que la ropa era lo que menos importaba en un momento dado para expresarse de adentro, que mi riqueza y mi belleza estaban internamente y que si el público me aceptaba aún con la ropa humilde quiere decir que lo más bello y lo más rico lo traía adentro y que lo podría expresar”, indicó.

Joan Sebastian

Uno de los días que Joan Sebastian hizo un performance aprovechó para reclamarle a Velazco que en sus inicios de la carrera no lo apoyo después de que ‘El poeta del pueblo’ lo buscara en varias ocasiones para pedirle apoyo y difusión.

Le recordó que le argumentó que no tenía tiempo para él, aunque todo termino de buena manera cuando demostraron cariño y respeto.

Gloria Trevi y Sergio Andrade

Cuando Sergio Andrade propuso llevar a la banda Boquitas Pintadas –conformada por Gloria Trevi- se refirió a las jóvenes de forma despectiva como “adolescentes prostitutas”. Además, no quería que se presentaran porque no las consideraba aptas para las familias mexicanas.