Sergio Andrade estaba enamorado de Lucero, reveló Mary ‘Boquitas’ en un podcast

Mary Boquitas contó algunos detalles del noviazgo que sostuvo con Sergio Andrade antes de que junto a Gloria Trevi fueran detenidos en Brasil por delitos como corrupción de menores, por lo que reveló que Lucero se convirtió en uno de sus temas de conversación ya que el productor estaba enamorado de ella.

“Él me decía: ‘Tú no me harás lo que me hizo Lucerito, ¿verdad?’. En una de nuestras escapadas, Sergio comenzó a hablar de su famosa ex artista con insistencia. A mí eso me sacaba un poco de onda, yo no entendía por qué cada vez me la mencionaba más como si se tratara de una competencia”, explicó en su podcast En boca cerrada.

La integrante del clan Trevi-Andrade no quería perder la atención del productor, por lo que aseguró que buscó esforzarse “por ser más que la famosa Lucerito: más obediente, más sumisa, más fiel, más todo”.

Sergio Andrade dijo que Lucero le rompió el corazón

Cuando María Raquenel Portilla tenía 14 años, fue conquistada por Andrade, quien le dijo que si le confesaba a sus padres sobre su relación ya no los dejarían verse, tal como supuestamente le pasó con la intérprete de ‘Ya no’.

“Mira a Lucerito, tanto que hice por ella, todas las canciones que le compuse (…) Lucerito me rompió el corazón y todavía lo tengo roto en mil pedazos”, le habría contado. “En cuanto le dijo a sus padres que nos gustábamos, la alejaron de mí. Me dijo que, si yo le contaba lo nuestro a mi familia, harían lo mismo y nunca más nos dejarían ver”.

Ella le juró que no dejaría que los separaran “sin saber que lo que estaba firmando era mi propia condena”, reveló la cantante que fue absuelta por un juez en 2004 luego de ser extraditada a México en 2003.