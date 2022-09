Belinda se reencuentra con su exnovio Christopher Uckermann: Así fue su relación

El regreso de Belinda a la televisión se dio gracias a la serie Bienvenidos al Edén, de Netflix; de hecho, la actriz no ha dejado de trabajar en los últimos meses; ahora, se sabe que será parte del nuevo reality de la plataforma de streaming, llamado Iron Chef.

Y entre las personalidades con las que compartirá créditos se encuentran ‘Pedrito’ Sola, Biby Gaytán, Lucía Méndez y Christopher Uckermann, quien por cierto fue novio de la actriz hace aproximadamente 20 años.

En redes sociales se ha hablado sobre el reencuentro entre ambos y del hecho de que compartirán pantalla otra vez, pues a pesar de que su relación fue breve, también resultó significativa, por lo menos para ella.

Así fue la relación entre Belinda y Christopher Uckermann

La cantante y el actor se conocieron cuando todavía eran infantes y ambos actuaron en la telenovela infantil Amigos por siempre; sin embargo, el amor ‘les llegó' cuando protagonizaron Aventuras en el tiempo, cuando Uckermann tenía 14 años y Belinda, 12.

Sin embargo, su amor en la vida real no duró mucho tiempo, e incluso eso le trajo problemas a Belinda durante las grabaciones de la telenovela.

En algunas entrevistas, como la que sostuvo con Daniel Sosa hace un par de años, la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ ha platico sobre aquella etapa de su vida, que recuerda con mucho cariño, a pesar de que él fue quien decidió terminar pues ambos eran todavía pequeños para entablar algo más formal.

“Chris y yo éramos novios de chiquitos... Cuando me cortó, cuando terminamos, estábamos en Aventuras en el tiempo de hecho y, de repente, ya no quería estar conmigo y me hace así -haciendo señas de unas tijeras- y le digo ‘¿Me cortaste?, ¿verdad?’”, compartió Belinda en alguna ocasión.

“Lloraba, lloraba y lloraba. Al día siguiente no quería ir al llamado, quería que la máquina del tiempo me llevara, pero a ahorita”, compartió. Sin embargo, él ‘se arrepintió' y le pidió regresar, pero ella ya no lo perdonó.

También ha revelado que Uckermann fue su primer beso, el cual recuerda con mucho cariño. “El mío -primer beso- fue con Christopher, me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar”, reveló la también modelo.