‘La fama jamás te va a llenar’: Christopher Uckermann anuncia su retiro de los espectáculos

Christopher Uckermann recientemente dijo que se retiraría del mundo de los espectáculos. El actor es conocido por su participación en diversas telenovelas infantiles y juveniles de Televisa, como Aventuras en el tiempo y Rebelde.

Asimismo, en 2018 el compositor y cantante formó parte del elenco de Diablero, producción original de Netflix. Sin embargo, de forma simultánea Uckermann emprendió proyectos independientes en ámbitos fuera de los ‘reflectores’ de la fama.

Christopher Uckermann dice ‘adiós’ a la fama

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el actor reveló a sus fans que decidió hacer un ‘alto’ en su vida pública, puesto que sus intereses profesionales ya no están puestos en proyectos masivos o papeles protagónicos.

Las prioridades del actor ahora se centran en planes que partan de lo colectivo. De acuerdo con las declaraciones del cantante, sus objetivos de vida están dirigidos a aquellos contenidos que tengan una correspondencia con sus ideales personales.

“Quería compartir con ustedes en este día de claridad y mensaje uno de ellos, que es, la importancia de trabajar y caminar hacia tus sueños, de cumplir tu propósito, aquello que está en tu diseño, ir tras ese sueño”, dijo el Uckermann.

El ‘espejismo’ de la fama fue uno de los temas que destacó el productor, pues aseguro que “no lo era todo”, y confesó que desde niño había sido expuesto al mundo del espectáculo. Por otra parte, detalló su experiencia en la infancia y las reflexiones que dichas vivencias lo ‘orillaron’ a tomar esta decisión.

“Para los que me conocen o no, estuve en el entretenimiento toda mi vida y lo que sí les puedo decir es que el 90 por ciento de las personas que están en el mundo el entretenimiento o en cualquier sistema, muchos no saben lo que hacen realmente… pero ¿quién sabe lo que hace en este mundo?”, apuntó.

Los contenidos virales y el vertiginoso consumo de los mismos por millones de internautas no necesariamente son ‘positivos’, considera el actor. Para Uckermann resulta urgente e indispensable crear desde un lugar cuya esencia se apoye en lo ‘espiritual’.

“Imagínense un mundo de buenas noticias, de poderte levantar y leer el periódico o ver en las redes algo maravilloso, que alguien salvó a los animales, que alguien hizo algo bueno en el mundo por otra persona. Las buenas noticias en el mundo harían una diferencia energética completamente”, comentó.

El ritmo de trabajo ha cambiado para el actor y cantante, sin embargo Christopher está feliz con su decisión pues asegura que, pese a que pudiera considerarse en ‘menor escala’ su éxito, esto lo llena por completo.

“Ya no soy el protagonista, ahora somos un equipo, ahora somos la integridad integrada al otro y crecer juntos. A mí me encanta celebrar con mi equipo, es una de las cosas que más disfruto en todos mis proyectos de solista... Es de las cosas que más valoro en este planeta tierra”, destacó.

Tras varios minutos de reflexión, Uckermann concluye que de acuerdo a su experiencia, la búsqueda de la fama nunca será suficiente: “La fama jamás te va a llenar, esa búsqueda está bien experimentada, es válida, pero jamás te va a llenar”.

El argumento de la colectividad y espiritualidad ya forman parte de los ideales del actor, quien ha subrayado la importancia de la reciprocidad en las enseñanzas que ha emprendido y recibido.

“Me gusta mucho la espiritualidad. Creo que todos somos ‘maestros’, que todos tenemos algo que enseñar”, finalizó.