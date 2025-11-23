‘Tenemos más cosas en común que un hombre’: Cazzu cuenta cómo fue su encuentro con Belinda

Cazzu y Belinda compartieron unas palabras en un evento en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro)

La cantante Cazzu conoció por primera vez a Belinda en persona durante un evento de la Ciudad de México y fue la artista argentina quien reveló algunos detalles de esa plática.

La famosa, quien se encuentra dentro de su gira ‘Latinaje’, concedió una breve entrevista ante distintos medios en el Aeropuerto Internacional de la CDMX tras coincidir con la intérprete de ‘Luz sin gravedad’.

En la plática contó que entre ella y la cantante Belinda hay “más cosas en común que un hombre” y también pidió no ser cuestionada acerca de temas personales que no le corresponden.

Cazzu descartó una colaboración musical con Belinda... por ahora.

“No bueno, le dije que mi vida y muchas mujeres de mi edad están muy marcadas por la música, por nuestra música y además la respeto”, declaró Julieta Cazzuchelli, mamá de Inti.

La artista del género urbano lamentó que a las personas le interese su encuentro con Belinda a consecuencia del morbo y no porque dos artistas se conozcan.

“Lo entiendo, es divertido para la gente, pero me da tristeza por el morbo, especialmente porque ella y yo tenemos más cosas en común que un hombre, la verdad, me molesta un poco, las dos hacemos música, tenemos carrera, tenemos cosas más importantes que nos une más allá de un novio en común”.

Del encuentro entre las dos cantantes quedaron fotografías que se difundieron en las redes sociales.

La reacción de ‘Beli’ ante la breve reunión con Cazzu (sin mencionarla explícitamente) fue compartir una publicación en su Instagram junto a las imágenes del momento.

“Pienso en María Magdalena, una mujer que cargó con lo suyo en una época en la que ser mujer fue un desafío (...) juzgada, incomprendida, poderosa, caminó con una fuerza tan grande que la historia no pudo borrarla (...) Ella representa a todas las mujeres que, con cansancio, dudas, críticas o heridas siguen adelante”.

Cazzu descarta una colaboración musical con Belinda

La intérprete de ‘Mucha data’ calificó de “una pelotudez” crear una canción junto a la protagonista de la serie de Mentiras, el musical con un sentido ofensivo para otros artistas, además descartó una pronta colaboración con ‘Beli’, debido a que no la conoce bien.

“Nosotras no hemos tenido oportunidad de hablar de ello, me atrevo decir que tanto ella como yo somos personas que necesitan conoces más (antes de trabajar) estuvimos en el evento y no hubo más de lo visto”.

Cazzu agradece a sus fans durante su visita a México

Cazzu visitó México recientemente por sus conciertos en el Auditorio Nacional y en distintas sedes del país.

Pero la cantante argentina volvió debido a su invitación en un evento organizado por una revista en la Ciudad de México y aprovechó para agradecer a sus fans en nuestro país.

“Tengo mucho cariño y agradecida con todos, me dejan sin palabras, México me da un recibimiento increíble, me encanta”, reveló para los medios en un video compartido por el programa De primera mano.