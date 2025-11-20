‘La jueza no exoneró a Christian ni a su familia’: FGR contradice a Nodal en caso vs. Universal Music

El juicio civil que Christian Nodal tiene en contra de Universal Music es por los derechos de sus primeros discos. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué está pasando entre Christian Nodal y Universal Music? Luego de que el intérprete de ‘Dime como quieres’ afirmó que la jueza decidió no vincularlo a proceso, la Fiscalía General de la República afirmó que el artista no fue exonerado en el caso de presunto fraude.

El conflicto entre el esposo de Ángela Aguilar y la compañía discográfica es debido a que Universal Music acusó a Christian Nodal y a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, de presuntamente haber falsificado más de 30 documentos.

Al salir de la audiencia, Christian Nodal, el cantante de música regional mexicana, afirmó que no se habían encontrado elementos de prueba que demostraran que él o su familia habían cometido el delito.

“Una jueza ya dictó que no hay vinculación a proceso”, afirmó el intérprete de ‘Botella tras botella’ en un encuentro con los medios de comunicación, lo que habría puesto fin al caso, sin embargo, la Fiscalía contradijo esta versión.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre el caso de Nodal vs. Universal Music?

Luego de la audiencia de Christian Nodal, que se extendió a lo largo de 14 horas, el cantante comentó que todo se había desarrollado a su favor e incluso afirmó que la disquera Universal Music quería evitar llegar a la instancia penal.

“Se nos dio la posibilidad de diferir, nosotros dijimos que no, porque tengo fe en la ley, tengo fe en la justicia (...) Todo cae por su propio peso y salió a favor de nosotros, no hay un solo documento que se haya comprobado que haya sido falsificado”, comentó.

A pesar de ello, en una ficha informativa la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que el caso de Christian Nodal y su familia no ha finalizado, sino que la carpeta de investigación continúa abierta.

Erik Rauda defendió a Christian Nodal en caso vs. Universal Music, disquera representada por Ulrich Richter. (Fotoarte: El Financiero / Fotos: Cuartoscuro / Shutterstock / Pexels KATRIN BOLOVTSOVA) (Fotoarte: El Financiero / Fotos: Cuartoscuro / Shutterstock / Pexels KATRIN BOLOVTSOVA)

“Dicha Jueza no exoneró ni a Christian ‘N’, ni a su familia”, explicaron las autoridades. La Fiscalía añadió que el juicio penal de Nodal vs. Universal Music está en una breve pausa.

¿Por qué? Christian Nodal tiene abierto un caso civil en contra de la disquera, por lo cual, durante la audiencia se determinó que deben esperar al resultado de la primera demanda para luego retomar las acusaciones por presunta falsificación de documentos.

“(La jueza) simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”, compartió la FGR en el comunicado.

Mientras se obtiene el resultado del juicio civil, el caso que Universal Music abrió en contra de Christian Nodal y sus papás por supuesto fraude continuará abierto, por lo cual tanto el cantante como la disquera pueden continuar aportando datos que prueben la presunta culpabilidad o inocencia del cantante.

Finalmente, la Fiscalía agregó: “los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la Jueza, se establecerán en el recurso correspondiente”.

¿Cuál es la demanda civil que Christian Nodal tiene con Universal Music?

El problema de Christian Nodal y Universal Music comenzó luego de que el contrato del artista finalizó con la disquera, ya que no se llegó a un acuerdo de renovación, pero tampoco se canceló, por lo cual la compañía alegaba que nadie podía utilizar las canciones del músico sin su autorización previa.

Cuando Nodal comenzó a trabajar con Sony, el conflicto legal se volvió más complicado, puesto que Universal Music se pronunció como la propietaria de las canciones incluidas en sus tres primeros álbumes:

Me dejé llevar

Ayayay!

Ahora

Ulrich Richter Morales, abogado de Universal Music, explicó en una reciente entrevista con Manuel Feregrino, que el acuerdo era: “tú vas a interpretar las canciones, pero el dueño de las obras soy yo”.

Fue por este motivo que Christian Nodal y su familia iniciaron una demanda civil para reclamar la titularidad de las canciones que están en esos discos. Este es el juicio que aún está pendiente con Universal Music.

El cantante de regional mexicano Christian Nodal acude a los juzgados del Reclusorio Oriente para enfrenta una demanda por parte de la disquera Universal Music. El conflicto se debe a qué Nodal decidió no renovar contrato con Universal, firmó con Sony y demandó a la disquera para recuperar los derechos de, al menos, 50 de sus canciones. FOTO: FOTÓGRAFO ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM (Fotógrafo Especial)

“Tenemos una demanda civil todavía (...) Estoy peleando mis máster, es lo que estamos peleando. Nosotros tenemos una demanda en el civil y trataron de traerla para lo penal, por lo tanto, no fue válido”, afirmó Christian Nodal al salir de la audiencia.

Como parte de la demanda civil los padres del artista presentaron 34 contratos firmados con la disquera para demostrar que Nodal es el dueño de los temas, cabe señalar que es por estos papeles que el cantante y su familia fueron acusados de presunta falsificación de documentos.

Por ahora, el cantante no mencionó nada sobre la ficha informativa de la FGR, ya que únicamente su equipo compartió un comunicado en el que reiteró que “se estableció la no vinculación a proceso al no existir un mínimo probatorio en la comisión de delito alguno”.