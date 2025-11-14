⁠¿Cuánto cuesta el vestido Roberto Cavalli que Ángela Aguilar usó en los Latin Grammy 2025?

Una de las noches más especiales de la música latina no puede pasar por alto, y es por eso que en los premios Latin Grammy 2025 las celebridades se lucieron en sus outfits, como la cantante Ángela Aguilar, con un vestido Roberto Cavalli de miles de euros.

Águilar acompañó a su esposo, Christian Nodal (ganador del premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi) en la alfombra roja de los esperados premios con un vestido naranja que acaparó miradas.

Esta prenda pertenece a la marca del diseñador italiano Roberto Cavalli, y no le salió nada barato a la hija de Pepe Aguilar, pues su costo supera los 100 mil pesos.

Latin Grammy 2025: ¿Cómo es el vestido que Ángela Aguilar usó?

La intérprete de regional mexicano, que fue nombrada ‘Mujer del año’ en 2024 por una revista, llevaba el cabello suelto y ondulado con lo que, aparentemente, fue una ‘wafflera’ para dar el efecto de ondas tropicales; en esta ocasión ya no llevaba extensiones, como las de Miguel de la Mora que usó hace meses.

El maquillaje muy natural y sutil, porque el ‘protagonista’ en el outfit de la famosa fue su vestido Roberto Cavalli, que en las fotos y videos que circulan en redes sociales se ve naranja, pero la página oficial de la marca lo exhibe como ‘amarillo’.

Ángela Aguilar acompañó a Christian Nodal a los Latin Grammy 2025. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Se trata de un vestido maxilargo, elaborado cien por ciento en seda con una aplicación metálica que, de acuerdo con la firma de lujo italiana, "representa el Colmillo de Tigre, un punto de encuentro de dos bandas que convergen en el frente para crear un elegante efecto drapeado".

Su diseño se muestra fluido, con una falda plisada de varias capas que, incluso, podría moverse cual olán. La parte superior también es plisada, con corte en la cintura y tirantes cruzados en la espalda, además de un escote profundo.

Uno de los detalles más interesantes es que cuenta con un cierre en la parte delantera para colocarlo, pero gracias al plisado está ‘oculto’. Es ideal para eventos de categoría como una entrega de premios internacional.

Precio del vestido de Ángela Aguilar

En cuanto al costo, la página oficial de Roberto Cavalli tiene este vestido en 7 mil 950 euros, que de acuerdo con el tipo de cambio al 14 de noviembre de 2025, vale alrededor de 169 mil 132 pesos.

Precio del vestido de Ángela Aguilar. (Foto: Captura de pantalla robertocavalli.com)

Su precio ya incluye IVA, y hay en tres tallas (chica, mediana y grande). La página tiene una tabla de medidas que ayuda a elegir el adecuado. También se puede encontrar en las boutiques de la marca.

Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025: Así fue su aparición en la alfombra roja

Aunque este año no fue nominada a ningún premio, la cantante acompañó a su esposo, Christian Nodal, y a su papá, Pepe Aguilar, pues ambos estaban nominados (y curiosamente, en la misma categoría, que ganó el nacido en Caborca, Sonora).

Diferentes videos que circulan en redes sociales muestran a Ángela y Nodal de la mano, llegando de la mano, muy sonrientes. Cuando se detuvieron para posar, el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ le acomodó el vestido a su esposa, tal como lo hizo con Cazzu el año pasado.

Ella le da un beso en el cachete, pero él se mantiene serio; hasta después sonríe, cuando los periodistas presentes les pidieron un beso en broma, lo que causó risas. Al final, los cantantes se retiraron.