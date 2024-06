¿Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal? Cronología de su historia, entre música y amor

Hay historias de amor en las que tienen que pasar varios años para que los protagonistas se reencuentren y vivan una nueva etapa. Algo similar le pasó a Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes confirmaron que son novios.

Lo que sorprendió a muchos, además de que el cantante tiene menos de 20 días de haber hecho oficial su ruptura con Cazzu, es que la hija de Pepe Aguilar aseguró que ellos previamente empezaron a escribir su historia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal hablan de su relación

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, compartió la menor de la dinastía Aguilar a la revista Hola! Américas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal confirman su relación. (Fotos: Cuartoscuro.com).

El cantante de ‘Ya no somos ni seremos’, después de ver que se formó una fuerte polémica por el nuncio, decidió utilizar sus redes sociales para dejar claro que nunca le fue infiel a Cazzu, contrario a todo lo que se había especulado, y que lo que actualmente vive con Ángela Aguilar es fruto de años de espera.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”, aseguró.

Tras esta revelación, han surgido mucha teorías y especulaciones sobre el origen de su romance y en qué momento Christian y Ángela empezaron un romance antes del que actualmente sostienen.

Ángela Aguilar y Christian Nodal hablaron de su relación después de que esta se confirmara. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo se conocieron Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Los primeros acercamientos entre la llamada ‘princesa del regional mexicano’ y Nodal se dieron en 2018, cuando Christian fue invitado por Pepe Aguilar para acompañarlos a él y sus hijos, Ángela y Leonardo, en la gira Jaripeo sin Fronteras.

Participó en algunas presentaciones de la gira que hizo la dinastía Aguilar por Estados Unidos, cuando él tenía solamente 19 años, mientras Ángela, 15 aproximadamente.

En aquel entonces, el intérprete de ‘Adiós, amor’ comenzaba a hacerse espacio dentro de la música regional mexicana, mientras la adolescente ya era reconocida por su voz y por pertenecer a una de las familias con más historia dentro del género en nuestro país.

Leonardo Aguilar, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar durante su presentación en el "Jaripeo sin fronteras", en la Plaza México. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Nodal y Ángela Aguilar: La amistad creció

Después de su colaboración en la gira de los Aguilar, Christian Nodal se reencontró con Ángela durante los Premios Juventud de 2019 no solo en la ceremonia, también subieron juntos al escenario.

Sin embargo, no lo hicieron solos, pues el cantante Pipe Bueno los acompañó en un popurrí de temas como ‘Volver, Volver’, ‘Sombras Nada Más’, ‘Mi Gusto Es’ y ‘Cielito Lindo’. Los tres estaban nominados al Agave de la música regional mexicana.

En ese entonces, Christian estaba en una relación con la influencer María Fernanda Guzmán, hija del exfutbolista Daniel ‘Travieso’ Guzmán, con quien terminó tiempo después. Para entonces, a Ángela no se le conoció ninguna pareja.

‘Dime cómo quieres’: ¿Cómo se llama la canción de Nodal y Ángela Aguilar?

En 2020, ambos lanzaron ‘Dime cómo quieres’, una colaboración con la que, de acuerdo con usuarios en redes sociales, la química entre ellos era evidente.

La letra es un diálogo entre dos jóvenes que se coquetean mutuamente; mientras él es más directo, era trata de mantenerse a raya de la situación, pues lo ve como un conquistador. Algunos de los versos en la canción dicen:

“Todo empezó cuando te vi pasar / Sentí algo tan bonito que no sé explicar / Tú me cachaste y me gustaste más / Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás?”

“Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa’ poderme conquistar / No soy de esas facilitas, como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado andar”.

“¿Y si te llevo rosas? (cómo quiera se me van a marchitar) / ¿Y si te llevo serenata? (cómo quiera te va a correr mi papá) ¡Ay!”

'Dime cómo quieres' es la canción que Christian Nodal y Ángela Aguilar cantan juntos. (YouTube / Christian Nodal)

Cabe destacar que la letra de la canción fue compuesta por Christian Nodal y Edgar Barrera, mientras la producción estuvo a cargo de los papás del cantante, Jaime González y Cristy Nodal.

“(Nodal) Le envió a mi padre una canción diciéndole que algo faltaba en su álbum, y que él creía que ‘algo’ era yo. Entonces nos pusimos en contacto, cambiamos algunos arreglos, pero siempre respetando sus expectativas”, explicó Ángela en una entrevista con Billboard cuando se lanzó el sencillo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar tomaron ‘caminos separados’: ¿Quiénes fueron sus parejas?

Tras el lanzamiento y éxito que resultó su colaboración, así como la química que parecían tener en el video oficial, iniciaron los rumores sobre una posible relación entre los exponentes de música regional mexicana.

No obstante, Pepe Aguilar no habría permitido la relación en aquel entonces ya que su hija menor era menor; tenía 17 años, mientras el originario de Sonora, 21.

Las exparejas de Christian Nodal

Los rumores se terminaron cuando Nodal hizo oficial su relación con Belinda. En esos tiempos, los cantantes se distanciaron ya que había rumores sobre supuestos celos de la actriz de ‘¿Quién lo mató?’ por la integrante de la dinastía Aguilar. Su compromiso y noviazgo terminó en febrero de 2022.

Meses después tuvo un romance con Cazzu, aunque tardaron varios meses en confirmarla. A pesar de que nunca se comprometieron, se convirtieron en papás de Inti. La pareja hizo oficial su rompimiento el 26 de mayo pasado.

Christian Nodal se separó de Cazzu, con quien en 2023 tuvo a Inti, su única hija. (Fotos: Cuartoscuro.com).

Las exparejas de Ángela Aguilar

Poco se sabe con exactitud sobre la vida amorosa de Ángela Aguilar. La relación más conocida de la cantante es con el músico René Humberto Lau Ibarra, conocido artísticamente como Gussy Lau, quien tenía 33 años cuando anduvo con la joven, de 18.

Se desconoce cuánto tiempo duraron, aunque su ruptura resultó polémica gracias a la filtración de unas fotos en las que ambos salen dándose un beso.

Además de Gussy Lau, a la joven se le ha relacionado con artistas como Manuel Medrano y Rubén Berumen, así como el deportista Josh Ball, aunque ninguno se ha confirmado.

Gussy Lau y Ángela Aguilar tuvieron una relación sentimental. (Instagram: @gussylau / @angela_aguilar_)

Nodal y Ángela Aguilar: ¿Por qué no fueron novios antes?

Hasta el momento, se desconocen los motivos exactos que habrían impedido el noviazgo entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Sin embargo, desde que el cantante terminó con Belinda, retomaron su amistad y se mantuvieron cercanos. Incluso, fueron invitados especiales uno del otro en algunos shows como los conciertos que dio el intérprete de ‘Probablemente’ en el Foro Sol.

Hasta el momento, ninguno de los artistas ha realizado más declaraciones sobre su relación amorosa, de la que se desconoce cuándo inició.