¿Pepe Aguilar le respondió a Alejandro Fernández? Esto es lo que pasó entre ambos cantantes

Los géneros regionales mexicanos, como el ranchero, son esos orgullosamente mexicanos de los que, desde hace años, tenemos grandes exponentes como Alejandro Fernández y Pepe Aguilar, quienes recientemente se habrían involucrado en un intercambio de palabras.

Recordemos que dos de las dinastías más grandes dentro de la música en México son las de los Aguilar y los Fernández, quienes generación tras generación han formado exitosos cantantes, lo que podría ser motivo de ‘competencia’ entre ambas familias.

Desde hace algunos años existe un distanciamiento entre ambos, aunque recientemente se habrían avivado las rencillas gracias a un comentario que hizo el hijo de Vicente Fernández en uno de sus conciertos.

Alejandro Fernández recibió críticas por el comentario que hizo sobre la familia Aguilar. (Foto: Instagram @alexoficial)

¿Qué dijo Alejandro Fernández sobre la dinastía Aguilar?

Hace unos días se viralizó un video en el que aparece Alejandro Fernández sobre el escenario, a punto de invitar a su hijo Alex Fernández a cantar junto a él.

“No apoyaría a ninguno de mis hijos si yo no tuviera la seguridad de que mis hijos tienen el talento para ofrecerles algo al público. Entonces, hoy, esta noche, quiero que brindemos un fuerte aplauso para invitar a Alex”, dijo el ‘Potrillo’.

Tras unos segundos de aplausos, el mismo Alex dijo “Fernández”, para completar su nombre, mismo que usa artísticamente.

“Ni modo que Aguilar, pendejo”, dijo Alejandro Fernández no sin antes hacer una pausa, pues aparentemente no sabía qué apellido poner de ejemplo. Esto provocó la risa del público. “Ahí sí me preocuparía mucho”, agregó el cantante sin ahondar en el tema.

Alejandro Fernández hizo enfurecer a toda la Dinastía Aguilar con este comentario 🔥 pic.twitter.com/OyvqRL2IWO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 20, 2023

Lo anterior provocó cientos de comentarios en redes sociales, y mientras unos consideran que no fue correcta la forma en que se refirió a la familia Aguilar, a otros usuarios les causó gracia.

Pepe Aguilar publica historia ¿con dedicatoria a Alejandro Fernández?

Después de que sus comentarios se hicieran virales, el cantante de ‘Directo al corazón’ publicó una historia en Instagram, misma que muchos consideraron una contestación para el ‘Potrillo’.

Se trata de un video publicado por la cuenta @psicologia_pastel, misma que muestra un paisaje con una frase que dice: “No te enojes con los pendejos, no son malos, solo están pendejos. Inhala, exhala, piensa: ‘Pobrecito, está pendejo’”.

Historia de Pepe Aguilar en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Este mismo lo compartió en sus historias de Instagram, y agregó: “¡Feliz miércoles! Usen este post como mantra el día de hoy”, escribió el cantante de música ranchera, sumando emojis de una carita con lentes oscuros y las manos alzadas.

Aunque no hizo mención del apellido Fernández o de Alejandro, sus seguidores lo tomaron como una respuesta a lo dicho por el hijo de ‘Chente’ en uno de sus últimos conciertos.