¿Cuál fue la relación que tuvieron Sergio Andrade y Lucero en los ochenta?

Sergio Andrade es un exproductor musical que fue muy importante durante las décadas de los ochenta y noventa, pero también protagonista de uno de los escándalos más sonados dentro de la industria mexicana del entretenimiento: el clan Trevi-Andrade, que presuntamente se dedicaba a corrupción y explotación de menores.

Antes de que ocurriera aquel episodio de su vida, Andrade trabajó con diversas artistas, en su mayoría adolescentes, como Gloria Trevi y Lucero, siendo esta última una de las primeras con las que laboraba.

No obstante, existen diversos rumores y versiones que apuntan a que, presuntamente, entre la expareja de Mijares y el productor llegaron a surgir sentimientos más allá de lo profesional a pesar de que existía una amplia diferencia de edad entre ellos.

¿Qué se sabe sobre la supuesta relación de Lucero y Sergio Andrade?

A inicios de los ochenta, Lucero empezó a trabajar con Sergio Andrade su carrera como cantante, a la par que realizaba algunas telenovelas.

Sin embargo, se dice que al productor, quien entonces tendría alrededor de 25 años, le gustaba la joven artista, que apenas tenía 13.

Lucero en 1980, con aproximadamente 11 años. (Foto: Instagram / @luceritoylucero)

Una de las personas que han hablado al respecto es María Raquenel Portillo, conocida hace algunos años como Mary Boquitas, quien también formó parte del clan Trevi-Andrade.

Hace algunos meses, en una de las emisiones de su podcast En boca cerrada, señaló que, cuando ella también era adolescente y empezó a trabajar con Andrade, este sacaba mucho a la plática a ‘Lucerito’, de quien hablaba como si hubiesen tenido una relación.

No obstante, la cantante y el productor cortaron repentinamente su relación laboral porque Lucero León, mamá de la entonces adolescente ‘Lucerito’, consideró que el acercamiento que Sergio estaba teniendo con su hija no era adecuado.

Algunas versiones apuntan a que el alejamiento de la protagonista de ‘Chispita’ le había afectado a Andrade, quien empezó a buscar una joven artista que se pareciera físicamente a Hogaza León a tal punto de hacer casting para encontrar a ‘la doble de Chispita’. Y es ahí cuando Gloria Trevi aparece en su vida.

¿Lucero y Sergio Andrade se gustaban mutuamente?

“Él me decía: ‘Tú no me harás lo que me hizo ‘Lucerito’, ¿verdad?’. En una de nuestras escapadas, Sergio comenzó a hablar de su famosa exartista con insistencia. A mí eso me sacaba un poco de onda, yo no entendía por qué cada vez me la mencionaba más como si se tratara de una competencia”, aseguró Portillo.

Sergio Andrade convenció en los ochenta a Mary Boquitas de callar su relación al contarle de Lucero. (Foto: Instagram @luceromexico @raqueneloficial / Especial)

Durante el mismo episodio, también compartió que, entre las pláticas en las que Sergio hablaba sobre la llamada ‘novia de América’, le dio a entender que el ‘sentimiento’ entre él y la cantante era mutuo, pero que los alejaron porque supuestamente Lucero le habló del tema a sus papás.

“Mira a Lucerito, tanto que hice por ella, todas las canciones que le compuse (…) Lucerito me rompió el corazón y todavía lo tengo roto en mil pedazos. En cuanto le dijo a sus padres que nos gustábamos, la alejaron de mí”, mencionó María Raquenel Portillo, quien dijo que, cuando ella tenía 14 años, Sergio Andrade también intentó ‘enamorarla’.

¿Qué ha dicho Lucero sobre supuesta relación entre ella y Sergio Andrade?

A pesar de todo lo que se ha especulado del tema con el paso de los años, Lucero se ha negado a responder preguntas relacionadas con el exproductor musical.

Lucero actualmente es una exitosa cantante; su hija debutó en teatro. (Instagram / @luceromexico)

La más reciente fue durante el debut de su hija ‘Lucerito’ Mijares en la obra de teatro El Mago, donde la prensa le preguntó por el tema.

“No vamos a contestar eso menos en un día como hoy, el día de ‘Lucerito’, vamos a celebrarla, ojalá que les guste mucho”, dijo, sin entrar en detalles.

No obstante, sí hizo un comentario relacionado con la trayectoria de su hija en el medio artístico, que va empezando. “Ojalá que no se tope con problemas de lidiar con lobos y sepa salir siempre bien librada”.