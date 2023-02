Mijares fue el ‘amor de mi vida’, reveló Mayte Lascurain, de Pandora: ‘Yo lloraba’

Mayte Lascurain recordó los cerca de ocho años que mantuvo una relación nada estable con Manuel Mijares, quien terminó haciéndola llorar en más de una ocasión. La cantante de Pandora aseguró que él es el ‘amor de su vida’ y que se enamoró la primera vez que lo vio, cuando hacían jingles para un comercial.

“Este hombre me gusta muchísimo”, dijo que pensó al conocerlo en el programa La Saga. Poco después tuvieron un romance intermitente, antes de que los dos se casaran con otras parejas. Sin embargo, para Lascurain también implicó una etapa de sufrimiento.

“Manuel era un hombre muy mujeriego (…) Me buscaba cuando estaba libre y luego volvía con otra. Yo lloraba, fue terrible”, le explicó a Adela Micha en una entrevista de 2019. “Ya lo perdoné, ya le he dicho que nos llevamos a la próxima vida”.

Aunque lo aceptaba cada que volvía, nunca lo confrontó. “Yo era entonces muy insegura y me daba mucho miedo que me dijera ‘no’”. Su mamá también la veía sufrir: “Me decía: ‘Por favor, ¿qué puedo hacer?, por amor de Dios ese hombre…y ahí voy”. Hasta que un día pudo cortar el lazo. “Vuelve a llamarme y le digo: ‘¿Qué crees? Ya no quiero’”.

¿Qué le gustaba a Mayte Lascurain de Mijares?

Mayte no duda en la importancia que el intérprete de ‘Soldado del amor’ ha tenido en su vida, por lo que cuando es cuestionada sobre con quién le gustaría repetir una historia en la otra vida, lo nombra a él.

“Es buen hombre, es un tipazo. A mí no hay nadie en la vida que me haga reír más que él, que eso es muy importante en la pareja. Es muy divertido, yo lo quiero muchísimo. Ya no estoy enamorada de él, evidentemente”.

Sin embargo, no fue fácil superar el sentimiento. “Me encontré con un hombre que fue un novio muy padre que tuve, pero a mí nunca se me pasó Manuel de la cabeza y cuando me puso un anillo de compromiso dije ‘ay Jesús, ¿y cómo le hago?’. Entonces un día dije ‘no, no te puedes casar si estoy enamorada de otro’. Qué fuerte, ¿verdad? Corto con este hombre, pero yo ya veía al esposo de Yuri y decía: ‘qué guapo’. Fue mi marido”.

En enero de 1997, Mijares se casó con Lucero después de ir como invitado a su boda. “Me acuerdo que vivía con Fernando en el bosque por 3 Marías y me metí al jacuzzi lloré y lloré. Yo soy una gente que medito mucho y fue de ‘¿por qué estoy llorando?’ Porque Manuel se había casado”.

Pese al cariño, aunque ambos se divorciaron mantienen una relación de amistad, por lo que no se arrepiente. “Al final quedó bonito, es una relación increíble”.

La canción que Mayte Lascurain dedicó a Mijares

En su álbum Otra vez (1998), Lascurain cantó una de sus canciones con mayor sentimiento, pues había una persona en la que pensaba en cada una de las palabras de ‘Alguien llena mi lugar’.

“Está totalmente cantado a Manuel porque así era, regresaba y ya había alguien. La canté llorando, se los juro; en el estudio en España yo cantaba llorando porque Manuel así era”.