Isabel Lascurain confesó que Pelé la cotejaba: Las razones por las que la cantante lo rechazó

A Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, se le conoce por sus habilidades con el balón y por ser uno de los futbolistas más importantes en la historia. Pero el brasileño, que murió a los 82 años, también era conocido por su gusto hacia las mujeres ya que se casó tres veces –las mismas que ganó la Copa del Mundo– y tuvo 7 hijos.

En una de sus visitas al país, específicamente en el Mundial de México 1986, el astro coincidió con Isabel Lascurain, integrante de Pandora, quien entonces tenía 25 años. En los años ochenta tenía un gran éxito, por lo que al conocerlo él no pudo olvidarla y la buscó durante algún tiempo para tener una cita.

¿Cómo cotejó Pelé a Isabel Lascurain?

La cantante le dijo a Gloria Calzada en una entrevista que el exjugador se comunicó directamente a su casa.

“Él habló a mi casa. Contestó mi hermano y subió corriendo a mi habitación para decirme que llamaba Pelé ¡qué nervios! “, explicó. Y tenía una razón “Porque me daba nervios porque sabía que me quería merendar. Me llevaba varios años, yo tenía 25 años”, contó Isabel hace tiempo sobre quien ya se había retirado.

Pero no solamente su hermano fue el que tuvo contacto con Pelé en alguno de sus intentos. “Me llamó como 3 veces. Mi papá, muy nervioso, me mandó llamar y me decía que qué onda; le dije que a mí ni me gustaba”, añadió.

Dos fueron sus principales argumentos para no contemplarlo: su diferencia de edad y que él tenía otra relación, según le confesó a Omar Chaparro: “Ni me gustaba y estaba casado”, detalló después de asegurar que nunca le importó que fuera millonario.

Isabel Lascurain se despide de Pelé

Hace años Lascurain publicó una fotografía que guarda un momento compartido en el marco de la Copa del Mundo en 1986, por lo que volvió a compartirla junto a un mensaje.

“Se fue uno de los grandes, grandes del futbol. El mejor jugador del mundo. Esta foto fue en el mundial de México 86. Descanse en paz O Rei Pelé”.