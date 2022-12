Pelé ganó una Copa del Mundo en el Estadio Azteca: ¿Por qué no quería jugar en México?

El exfutbolista brasileño Pelé, quien murió este 29 de diciembre a los 82 años, es considerado uno de los históricos de la selección brasileña con la que conquistó 3 Copas del Mundo en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, en el que levantó la copa en el Estadio Azteca.

Sin embargo, Edson Arantes do Nascimento había renunciado a representar a su país y dijo que no quería volver luego de ser eliminados en la fase de grupos en el Mundial de Inglaterra 1966, en el que salió lesionado.

“No tengo intención de volver a jugar en los Mundiales, porque creo que no tengo suerte ahí”, le dijo entonces a la prensa. Las razones era que se sentía angustiado y preocupado, aunque sabía que sería su última participación.

Aunque cuando cambió de decisión tenía una mala relación con el entrenador João Saldanha, cuando Mario Lobo Zagallo volvió lo trató como imprescindible y pudo retirarse por todo lo alto. “Si yo dijera ‘yo volví a jugar en el 70 por el pueblo brasileño’ estaría mintiendo, no sería verdad, volver al Mundial era un desafío mío”, explicó en su documental de Netflix, ya que en los últimos años los sudamericanos habían vivido una dictadura militar.

Pelé nunca olvidó el cariño que recibió en México

El astro fue consultado sobre los viajes en su carrera profesional, entre los que destacó a México por las alegrías que le brindó su pueblo. “Un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron”, confesó en un video publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

En el Mundial 1970, Pelé marcó cuatro goles, uno de ellos en la final en la que superaron 4-1 a Italia, anotación para la cual se levantó en el aire para cabecear la pelota.

“El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, tan bueno con Brasil. Digo con Brasil porque yo soy brasileño y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña tan maravillosamente. Éramos bien recibidos en cualquier lugar al que íbamos y después, con el premio que Dios nos dio, se der campeones del Mundo en México, a la afición mexicana, al pueblo mexicano, le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron”, expresó.