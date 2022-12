Pelé: ¿Cuál es el origen de su apodo y por qué no le gustaba que lo llamaran así?

Ni Maradona ni Messi han conseguido ganar tres Copas de Mundo como Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, apodo que al exfutbolista brasileño al principio no le gustaba hasta que se acostumbró a este mote y también al de ‘O Rei’.

Pelé aún es considerado por muchos aficionados y expertos como el mejor futbolista no solo por ganar tres Mundiales con la Selección de Brasil (1958,1962 y 1970), sino por sus movimientos con el balón y lo fácil que anotaba goles y hacía parecer el futbol -a pesar de que nunca jugó en Europa por decisión propia.

¿Cómo se llama Pelé y por qué su apodo?

Edson Arantes do Nascimento (en honor al inventor Thomas Alva Edison) es el verdadero nombre de ´Pelé´y nació el 23 de octubre de 1940 en una ciudad llamada Tres Corazones, en Mina Gerais, Brasil.

Desde niño se le comenzó a llamar ‘Pelé’ y ni siquiera él sabe el motivo exacto del mote y tampoco sus amigos de la infancia a los que les ha preguntado; pero sí recuerda que no le gustaba su apodo y llegó a pelearse con compañeros del colegio por eso.

Una de las explicaciones del alias de Pelé la ha contado su tío Jorge en varias entrevistas. Cuando Edson Arantes era niño, lo ponían a jugar como portero para no tener tanta ventaja sobre el rival, ya que desde entonces era muy bueno como delantero.

Por sus movimientos bajo los tres palos, le encontraron similitudes con el guardameta brasileño Bilé, compañero de su padre cuando éste era jugador. Así que lo comenzaron a llamar “Bilé” hasta que el apodo evolucionó a “Pelé”.

¿Por qué a Pelé no le gustaba su apodo?

Pelé y Diego Armando Maradona han sido comparados entre sí muchas veces, sin embargo, cuando ellos se reunían no les importaba y bromeaban sobre eso, contó en una entrevista en la que también explicó por qué le desagradaba su apodo.

“A veces nos encontrábamos y aunque no tuviéramos una relación muy cercana, bromeábamos. Él [Maradona] me decía: ‘Cuidado porque dicen que yo soy mejor que tú’. Y yo le decía: ‘Puedes ser mejor, pero yo marco gol con la derecha, con la zurda, de cabeza y tú no’ y reíamos”, contó en una entrevista para la televisora italiana Rae.

El brasileño contó que el ´Pelusa´ siempre se refería a él como “Pelé” a pesar de que antes no le gustaba su apodo, aunque ahora ya no le incomoda y explicó el motivo.

“Siempre bromeábamos sobre quién era mejor, pero para Dios todos somos iguales. [Maradona] siempre me llamó así (”Pelé”) y muchas personas lo hacen, pero mi nombre es Edson. No me gustaba ‘Pelé' porque yo era un fan de Thomas Edison y me parecía agradable”, dijo para Rae.

Después de ganar el Mundial de 1958, Pelé también fue apodado ‘O Rei’; la revista francesa Paris Match lo llamó así y por eso es conocido como ´Rey Pelé´.

“Con los años he aprendido a vivir con dos personas en mi corazón: uno es Edson, que se divierte con sus familiares y amigos; el otro es el futbolista Pelé”, mencionó en otra entrevista.