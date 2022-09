La polémica canción que Lucero le escribió a Mijares tras su divorcio: ‘De ardidos yo gano’

Desde que el matrimonio de Lucero y Manuel Mijares terminó en el 2011 tras una boda televisada y 14 años de amor, ambos se han dedicado a cultivar una amistad por el bien de sus dos hijos, aunque eso no los eximió de desahogar los sentimientos que les dejó su separación a través de la música.

Mucho se ha hablado de la canción ‘Si me tenías’, que el intérprete lanzó en 2012, un año después del anuncio oficial. Lucero ha asegurado en más de una ocasión que es ‘malísima’ e incluso lo interrumpió durante uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional como parte de su gira ‘Hasta que se nos hizo’, cuando su ex le puso voz mientras ella estaba cambiándose.

“Nomás le falta decir: ‘ojalá que te mueras’”, dijo durante una de las transmisiones del programa El Retador, en donde ambos fueron jueces en 2021. Ante ello, Mijares se defendió y contó el origen del tema. “Cuando salió todos me preguntaban que a quién se la dedicaba. Yo nomás la canto, a quien se la hicieron pregúntenle a Gian Marco que es el autor”, expresó.

La canción de Lucero para Mijares

La también actriz se dijo resentida por la letra de la canción que siempre se relacionó con ella, así que decidió responderle para su álbum Lucero en concierto, de 2013. La composición que le dedicó es ‘No pudiste amar así’, que habla de una persona que lo entregaba todo en la relación mientras que la otra parte no lo notaba.

“Ya fue de ardida, porque dije: ‘de ardidos, a ardidos, pues yo gano de ardida’. Y yo ya hice una después de respuesta que se llamaba ‘No pudiste amar así’”, confesó.

Más recientemente el ‘Soldado del amor’ reveló el único error que cometieron, pero que ya solucionaron: “Fue casarnos”, señaló con una carcajada.

La canción de Mijares que Lucero odia

En 2013, Mijares incluyó un tema en su álbum Canto por ti, el cual recientemente Lucero interrumpió mientras lo entonaba durante uno de sus espectáculos en el Coloso de Reforma. Se trata de ‘Si me tenías’, que incluso se convirtió en sencillo y que, aunque lo han negado, se ha relacionado con su separación.

“Él de repente canta esas canciones que a mí no me gustan como la de ‘Si me tenías’ y entonces la gente se pone feliz porque unos dicen que sí les gusta, otros que no, otros que sí la cante. Así que acabamos a veces cantándola juntos y a veces ya llego y digo: ‘ya córtale mi chavo’”, agregó.