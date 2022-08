Lucero confiesa qué canción detesta que cante Mijares: ‘Ya córtale, mi chavo’

Lucero y Mijares han despertado interés entre el público gracias a que comparten la gira ‘Hasta que se nos hizo’, que se presentará por tercera vez en el Auditorio Nacional el próximo 4 de septiembre para ofrecer lo mejor de su repertorio y la ‘novia de América’ confesó la energía que existe detrás de cada show.

Después de 14 años de matrimonio, en 2011 la expareja decidió divorciarse, pero han mantenido su relación de amistad en la que se hacen bromas y reclamos –incluso son vecinos– por el bien de sus dos hijos.

“La dinámica en el show es muy divertida porque jugamos mucho y yo creo que hay gente, la mayoría, entiende muy bien que cuando hacemos bromas, obviamente pues es eso y con las ganas de que la gente se entretenga y se divierta”, le dijo la cantante a Sale el Sol en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La petición de beso a Lucero y Mijares

Su boda fue televisada, así que los asistentes todavía lo recuerdan y en cada oportunidad les gritan: “beso, beso, beso”. La intérprete de ‘Ya no’ contó lo que pasa por su mente cada vez que el coro unánime aparece.

“Claro que gritan: ‘beso, beso’ y nosotros decimos: ¿por?”, expresó entre risas quien actualmente sostiene una relación con el empresario Michel Kuri.

A Lucero no le gusta la canción ‘Si me tenías’

En 2013, Mijares incluyó un tema en su álbum Canto por ti, el cual recientemente Lucero interrumpió mientras lo entonaba durante uno de sus espectáculos en el Coloso de Reforma. Se trata de ‘Si me tenías’, que incluso se convirtió en sencillo y que, aunque lo han negado, se ha relacionado con su separación.

“Él de repente canta esas canciones que a mí no me gustan como la de ‘Si me tenías’ y entonces la gente se pone feliz porque unos dicen que sí les gusta, otros que no, otros que sí la cante. Así que acabamos a veces cantándola juntos y a veces ya llego y digo: ‘ya córtale mi chavo’”, agregó.