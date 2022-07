Lucero y Mijares ¿se casaron por contrato? La cantante aclara rumores sobre su boda

Lucero y Mijares son de esas parejas que nos hacen creer en la amistad después del amor, y que un divorcio no es sinónimo de constantes peleas o de hablar mal de la expareja. Ambos artistas, que recientemente iniciaron la gira ¡Hasta que se nos hizo!, se han animado a hablar de algunos capítulos de su vida como esposos.

Ahora, quien habló del tema en un encuentro con diversos de comunicación fue Lucero y no dudó en aclarar algunos rumores que habían circulado sobre su enlace matrimonial con Mijares.

Lucero y Mijares, ¿se casaron por contrato?

Durante un encuentro con la prensa nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante de 52 años quiso aclarar algunos rumores que surgieron años atrás sobre su matrimonio con el intérprete de ‘Para amarnos más’, pues se llegó a decir que los artistas se casaron bajo contrato, y fue por ello que decidieron televisar su enlace.

“Me acuerdo que se dijeron tantos rumores, que a veces les cuento en mi canal de YouTube, que decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos”, dijo la madre de Lucerito Mijares.

“Y nunca fue realmente como se rumoreaba, fue simplemente la idea de poder invitar al público, que viera y estuviera en la boda a través de la tele porque no podíamos invitarlos a todos”, aclaró, pues aquel 18 de enero de 1997 se casó con el padre de su hija auténticamente por amor y no por lo que algunos medios y seguidores señalaron en algún momento.

La transmisión en televisión de su boda hace 25 años considera una práctica que difícilmente se volvería a replicar en estos tiempos, pues las cosas ahora son muy diferentes.

“Pero la verdad es que fueron momentos tan diferentes, hace veinte y tantos años, ya no es como hoy en día. No sé si alguien se casaría en la tele o no”, agregó Lucero.

¿Más declaraciones sobre la luna de miel?

Hace algunos días, Mijares confesó que su exesposa y compañera de tour le reclamó por utilizar muchas almohadas en la cama al dormir, algo que tomó con humor.

“Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucero, me la armó”, contó. “Yo dormía, pero siempre me pongo una almohada aquí -en medio de las piernas- para sentir que estoy a altura, y si me volteo me la jalo para acá. Empezó la discusión de que parecía Muralla China”, explicó.

En el referido encuentro con medios, la cantante contó otra anécdota relacionada con su luna de miel.

“Salí a la terraza, y me acuerdo, me acuerdo vagamente, que le dije: ‘Vente a ver las estrellas’, y me dijo: ‘Ya las estoy viendo’, y yo: ‘¿Cómo? Si de allá adentro no se ven’”, relató Lucero. “Me dijo: ‘No, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que quiero ver’ y dije ‘ah, bueno, órale’, y ya me quedé viendo un ratito y luego ya me metí”, declaró la también actriz.