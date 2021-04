Y tú queriendo olvidar a tu ex: Lucero y Mijares darán show juntos

Este miércoles te dejamos información sobre el regreso después de 10 años de Lucero y Mijares, la colaboración entre Mon Laferte y Gloria Trevi , el abuelito de 72 años que es la imagen de la más reciente campaña de Gucci, y más.





¡Estoy muy emocionado de compartirles esta gran sorpresa! 🎉 Este 22 de mayo traemos para ustedes #SiempreAmigos, un show con @LuceroMexico dónde compartiremos música, historias y el cariño de todos ustedes ¡no se lo pierdan!#LuceroYMijares #livestreaming #concierto #mijares pic.twitter.com/a0X3oFtIgi — Mijares (@MijaresOficial) April 7, 2021

Lucero y Mijares volverán a estar juntos

Los cantantes mexicanos anunciaron que estarán juntos de nuevo, luego de 10 años de su divorcio.

En sus redes sociales, Manuel Mijares y la ‘Novia de América’, Lucero, dijeron que el próximo 22 de mayo presentarán el show Siempre amigos, en donde señalaron “compartiremos música, historias y el cariño de todos ustedes ¡no se lo pierdan!”.

La presentación será vía streaming y los accesos se pueden adquirir a través de E-Ticket Live con un costo de 500 pesos más cargos por 64 pesos, mientras que para clientes Citibanamex será de 350 pesos más 64 pesos de cargos.

Será transmitido a las 20:30 horas de la Ciudad de México.

Mon Laferte y Gloria Trevi colaboran en canción La mujer

La cantautora sudamericana Mon Laferte anunció el lanzamiento de su canción La mujer, en colaboración con la regiomontana Gloria Trevi.

El nombre del nuevo álbum de Mon Laferte es Seis, el cual –dijo-, está inspirado en un documental sobre Chavela Vargas.

“Los rumores son ciertos, este Miércoles ESTRENO La Mujer junto a @gloriatrevi”, escribió Laferte en su cuenta de Instagram.

‘Soy esa mujer, la que cuelga de la soga’. Hay una televisora que tengo demandada y no han querido dar la cara en 10 años. La gente no sabe que incluso el gobierno me utilizó para tapar a Las Muertas de Juárez, era una cortina de humo”, dice una parte de la canción.

Saks Fifth Avenue planea eliminar de manera gradual el uso de pieles en sus productos. (AP)

Saks dejará de vender prendas y productos hechos con pieles de animales

Saks Fifth Avenue se unió este miércoles a una creciente lista de cadenas minoristas y marcas como Macy’s, Versace y Prada que dejarán de usar pieles de animales, en respuesta a la opinión de los consumidores.

Saks Fifth Avenue informó que eliminará gradualmente el uso de pieles para fines del año fiscal 2022. Eso incluye la mercancía de marcas asociadas y de marca propia que se vende por internet y en tiendas. Como parte de la decisión, Saks eliminará la venta de productos elaborados con animales que fueron criados para usar su piel o aquellos elaborados con pieles de animales salvajes. Los productos de piel de oveja, cabra, ganado, plumón, plumas, cuero y piel sintética continuarán vendiéndose en línea y en las tiendas, indicó el minorista con sede en Nueva York.

Saks Fifth Avenue también planea cerrar todos sus salones de pieles para fines del año fiscal 2021.

“A lo largo de la experiencia de Saks Fifth Avenue, evaluamos una serie de factores al tomar decisiones sobre nuestro surtido, incluidas las preferencias de los clientes y los cambios sociales”, declaró Tracy Margolies, directora de comercialización de Saks, en un comunicado. “Reconocemos que las tendencias evolucionan constantemente y que la venta de pieles sigue siendo un problema social importante”.

Abuelito de 72 años será la nueva imagen de Gucci

El británico Gerald Stratforf, 72 años de edad, protagoniza la más reciente campaña de Gucci.

Gerald, también llamado el Rey de las verduras, fue invitado por Gucci a participar en la nueva colección de ropa ‘Off the Grid.

Esta colección es una línea ecológica, hecha con materiales reciclados, orgánicos y biodegradables, que busca reducir la huella de carbono. El principal material para la elaboración de estas prendas fueron redes de pescar viejas, con las que se creó un tipo de nylon.

Se volvió famoso en las redes sociales cuando comenzó a publicar en su cuenta de Twitter fotos de patatas, calabazas y zanahorias gigantes que cultiva en su huerto.

Gerald se ve en las imágenes de la campaña y el vídeo guiando a través de su famoso huerto a un grupo de jóvenes a los que enseña a cultivar sus propias verduras.

Con información de AP