Identifican a víctima de incendio en refinería de Oaxaca: Ingeniero Hugo López falleció en el hospital

El incendio comenzó en una torre de enfriamiento de la planta Hidros 2 de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. (Foto: Quadratin).

La explosión registrada la noche del lunes 11 de mayo en la planta Hidros 2 de la refinería ‘Antonio Dovalí Jaime’ de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el puerto de Salina Cruz, provocó la muerte del ingeniero Víctor Hugo López Matus, quien se desempeñaba como superintendente de Fuerza y Operaciones dentro del complejo petrolero.

El fallecimiento fue confirmado luego de que el trabajador permaneciera hospitalizado con quemaduras graves provocadas por el incendio .

El accidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, personal especializado y brigadas internas de Pemex, debido a la magnitud del incendio que se originó en una torre de enfriamiento de la planta Hidros 2, una de las áreas estratégicas para el procesamiento de combustibles en la refinería ubicada en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

¿Cómo ocurrió el incendio en la refinería de Oaxaca?

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió mientras se realizaban labores de mantenimiento preventivo en las instalaciones. El fuego se propagó rápidamente entre ductos y estructuras metálicas, obligando a activar protocolos de emergencia y a evacuar distintas áreas del complejo para evitar mayores riesgos entre los trabajadores.

Víctor Hugo López Matus resultó con quemaduras de tercer grado en más del 80 por ciento del cuerpo, además de severas afectaciones por inhalación de humo y exposición a altas temperaturas.

Inicialmente fue atendido en Salina Cruz y posteriormente trasladado a un hospital especializado, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

¿Quién era el ingeniero Víctor Hugo López Matus?

El ingeniero contaba con amplia trayectoria dentro de Pemex y era considerado uno de los mandos operativos con mayor experiencia en el área de Fuerza y Operaciones de la refinería. Compañeros y trabajadores petroleros lamentaron su fallecimiento y expresaron condolencias a familiares y amigos

Además de la víctima mortal, al menos seis trabajadores más resultaron lesionados durante la explosión. Algunos presentaron quemaduras, golpes y afectaciones respiratorias, por lo que fueron canalizados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, Pemex no ha detallado públicamente el estado de salud de todos los afectados.

Tras el incidente, autoridades federales y personal de seguridad industrial iniciaron investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión y verificar si existieron fallas técnicas, omisiones en protocolos de seguridad o deficiencias en los trabajos de mantenimiento que se realizaban en la planta Hidros 2.

Denuncian diversos incidentes en refinería de Salina Cruz

Integrantes de organizaciones sindicales señalaron que el complejo petrolero ha enfrentado diversos incidentes operativos en los últimos años, algunos relacionados con fugas, incendios y paros parciales en plantas de producción. Indicaron que es necesario reforzar las medidas de seguridad industrial y revisar el estado de la infraestructura para evitar nuevas tragedias.

La refinería ‘Antonio Dovalí Jaime’ es considerada una de las instalaciones estratégicas de Pemex en el sur del país y forma parte del Sistema Nacional de Refinación. Su operación es clave para el procesamiento y distribución de combustibles hacia distintas regiones del territorio nacional.

La muerte de Víctor Hugo López Matus generó consternación entre trabajadores petroleros del Istmo de Tehuantepec, quienes exigieron una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y pidieron garantizar condiciones seguras para quienes laboran diariamente en una de las instalaciones industriales más importantes del país.