Pemex abre investigación por incendio en refinería de Dos Bocas; descarta riesgo para la población

Autoridades federales y estatales mantienen abierta una investigación tras el incendio en la planta de coque de Dos Bocas.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio registrado la tarde del jueves 9 de abril en una bodega de coque de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

En un comunicado, la petrolera detalló que el fuego en la planta fue controlado alrededor de las 18:25 horas del jueves, sin que se registraran personas fallecidas o lesionadas por el incidente.

“De manera paralela, iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el Análisis Causa Raíz (ACR) del siniestro”, indicó la empresa pública del Estado.

Pemex señaló que estos hechos “no representaron un riesgo para la población más cercana”; aunque de manera preliminar se reportó que un bombero presentó intoxicación leve por inhalación de humo, por lo que fue atendido por servicios de urgencias.

Asimismo, explicó que, tras el incendio, se activaron los protocolos de seguridad con la participación de más de 150 elementos especializados en atención de emergencias, quienes realizaron labores de enfriamiento y verificación en la zona.

“La intervención oportuna del personal y de los sistemas contra incendio, así como la aplicación de los protocolos de seguridad y movimientos operativos, permitieron controlar el incidente en poco más de hora y media”, precisó.

Dos Bocas opera con normalidad y sin riesgo para la población

Como parte de las medidas preventivas, se evacuó al personal de los edificios administrativos al interior de la instalación, así como de las Unidades Regionales de Servicios Corporativos y Administración Patrimonial en la Terminal Marítima Dos Bocas.

Finalmente, el fuego fue sofocado por personal de Pemex, en coordinación con el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias Sur (GRAME Sur), la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades de Protección Civil estatal y municipal.

La petrolera aseguró que la refinería de Dos Bocas se mantiene en condiciones seguras y operativas, e informó a la población que “no existe riesgo alguno para la comunidad aledaña, por lo que no hay motivo de alarma”.

Apenas el pasado 17 de marzo, se registró otro incendio cerca de la refinería Olmeca, cuando fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas afuera de la instalación. De acuerdo con los reportes, el combustible se acumuló al exterior de la barda perimetral, lo que derivó en la explosión de un vehículo en movimiento.

En el incidente perdieron la vida cinco personas: una trabajadora de Pemex y cuatro empleados de empresas contratistas de la petrolera.

“Fue nada más la pura quemazón”: López Obrador

Por su parte, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, informó que las autoridades estatales y federales mantienen abierta una investigación para determinar las causas del incendio registrado en la refinería Olmeca.

El funcionario destacó que, pese a lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a la población.

“Lo bueno es que no hubo ningún accidente a algún ciudadano; fue, como bien se dice aquí, nada más la pura quemazón”, expresó.

Indicó que, aunque existen protocolos de seguridad en este tipo de instalaciones, será necesario esclarecer qué originó el incidente.

“Se va a investigar por qué sucedió; deben de haber medidas de seguridad en estas plantas”, sostuvo al ser cuestionado sobre la recurrencia de este tipo de siniestros en una infraestructura que es reciente.

Con información de M. Albert Hernández / Corresponsal y Quadratín Tabasco.