Feminicidio de Cielo López, alumna de la UAM Xochimilco, causa indignación; Universidad exige justicia

La comunidad estudiantil de la UAM Xochimilco exigió justicia contra el feminicida de Cielo López.

Cielo Beanjy López Cortés, alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Xochimilco, fue víctima de feminicidio el pasado 22 de mayo de 2026, al interior de su domicilio, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. La joven tenía 26 años.

La pareja sentimental de la joven fue detenida el mismo día por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El feminicidio de la estudiante generó conmoción en la comunidad estudiantil, en colectivos feministas y la exigencia de justicia por parte de las autoridades universitarias.

“Como institución pública de educación superior, reiteramos que ningún tipo de violencia contra las mujeres puede ser normalizada, minimizada ni quedar impune”, expresó la UAM en un comunicado el 24 de mayo.

¿Qué se sabe del femincidio de Cielo López?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que Hugo “N”, de 37 años, quien sería uno de los principales sospechosos del feminicidio de Cielo López, fue detenido el mismo día del delito.

“Los hechos ocurrieron cuando, a través de la frecuencia de radio, los uniformados fueron informados de una persona inconsciente en una vivienda ubicada en la calle Sur 153, de la colonia Gabriel Ramos Millán”, indicó por medio de una tarjeta informativa.

Con autorización de una persona que se identificó como madre de la habitante del sitio, los uniformados ingresaron a la casa donde hallaron a la joven de 26 años sobre el piso.

“Paramédicos de Protección Civil (PC) que arribaron al apoyo, la diagnosticaron sin signos vitales por varias lesiones en el cuerpo”, explicó la Secretaría.

La SSC indicó que, según los primeros reportes, “momentos antes, la mujer tuvo una discusión con su pareja, quien salió del domicilio”.

Hugo “N” después regresó y llamó a su suegra para informarle “que la halló inconsciente”, añade la dependencia capitalina.

Por lo anterior, los oficiales detuvieron al presunto feminicida, le leyeron sus derechos de ley y fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

UAM condena feminicido de Cielo López

La Universidad Autónoma Metropolitana condenó y expresó “su más profunda indignación” respecto al feminicido de Cielo López, también indicó que brinda acompañamiento a la familia.

“La Universidad acompañará a los familiares de nuestra alumna con asesoría legal y psicológica para que el desarrollo de los procesos judiciales ocurran con apego al estado de derecho y se evite la revictimización del caso”, señaló.

La institución educativa reprobó la violencia estructural que enfrentan las mujeres en México y reafirmó su convicción y compromiso con las acciones institucionales que generen las condiciones sociales “para que las mujeres habiten espacios seguros, en las universidades, en las calles, en el transporte público o, como en este caso, en el ámbito doméstico”.

Además, exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), que la investigación se realice con perspectiva de género, debida diligencia, enfoque de derechos humanos y estricto apego a los protocolos aplicables para la investigación de muertes violentas de mujeres, “a fin de garantizar el esclarecimiento de los hechos, el acceso pleno a la justicia y las garantías de no repetición”.



