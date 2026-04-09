Novio del secretario municipal de Ocampo planeó el secuestro y asesinato de su pareja: Fiscalía de Michoacán

La investigación por el secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán, Pedro Valencia Cerecero, apunta a que el crimen fue planeado por su pareja sentimental, de acuerdo con las indagatorias de las autoridades estatales.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el caso, quienes enfrentan cargos por secuestro y homicidio. Las capturas se realizaron tras labores de inteligencia, análisis de telefonía y coordinación con autoridades de otras entidades.

El titular de la fiscalía michoacana, Carlos Torres Piña, explicó que la investigación permitió establecer que uno de los detenidos, identificado como Francisco ‘N’, coordinó y ejecutó el delito, además de mantener una relación sentimental con la víctima.

¿Cómo fue planeado el homicidio contra el secretario municipal de Michoacán?

De acuerdo con las autoridades estatales, el análisis de llamadas y conversaciones entre los implicados permitió reconstruir la dinámica del crimen y ubicar el rol de cada uno de los participantes.

Carlos Torres Piña señaló que la persona que organizó el secuestro y posterior homicidio era la pareja sentimental del funcionario, lo que facilitó el acceso a información sobre sus actividades y desplazamientos.

El fiscal detalló que el motivo del crimen fue económico, ya que los responsables buscaban obtener recursos a través de la privación de la libertad del funcionario.

¿Cómo ocurrió el secuestro del secretario municipal de Ocampo?

De acuerdo con las investigaciones, el 1 de abril, el secretario municipal informó a sus familiares que se trasladaría al municipio de Maravatío para realizar actividades personales. Un día después, comenzaron a recibir llamadas en las que se exigía un pago de 500 mil pesos para su liberación.

Tras la denuncia, la Fiscalía inició el rastreo de los números telefónicos utilizados, lo que permitió ubicar a los presuntos responsables en Querétaro y en el propio municipio de Ocampo.

Los estudios periciales determinaron que el funcionario fue privado de la vida entre el 1 y 2 de abril, es decir, prácticamente el mismo día en que ocurrió su secuestro. Esta información permitió establecer que las llamadas de rescate continuaron aun cuando la víctima ya había fallecido.

Derivado del seguimiento a las comunicaciones, autoridades de Michoacán y Querétaro lograron ubicar a Axel ‘N’ y José Alonso ‘N’, quienes fueron detenidos en aquella entidad.

Posteriormente, se localizó a Francisco “N” en el municipio de Ocampo, identificado como el principal operador del crimen.

Con estos elementos, la Fiscalía estatal descartó que el asesinato de Pedro Valencia Cerecero tenga algún tipo de vínculo con la delincuencia organizada o que haya ocurrido por motivos políticos.