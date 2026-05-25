¿México a semifinales del Mundial? El día que un hipnotizador adivinó que Cruz Azul era campeón en 2026

Un hipnotizador reveló que México llegará a semifinales del Mundial 2026 y que Cruz Azul era campéon en el Clausura 2026. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Un pronóstico sobre la participación de México en el Mundial 2026 fue realizado por un famoso hipnotista, quien aseguró que la Selección Mexicana, al mando de Javier Aguirre, llega a las semifinales del torneo.

En caso de cumplirse, sería la mejor actuación del combinado nacional en la historia de las Copas del Mundo, ya que México no ha logrado superar la barrera del famoso quinto partido.

Además de esta predicción, el hipnotizador también reveló que Cruz Azul sería el campeón de la Liga MX en el Calusura 2026.

Cruz Azul se convirtió en el campeón del Clausura 2026 de Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro.)

¿Qué dijo el hipnotizador acerca de México en el Mundial 2026?

John Milton participó en distintas colaboraciones con Franco Escamilla durante 2020, entre ellas un episodio de billar para la sección “Tirando bola” y una sesión de hipnosis junto a varios invitados del comediante.

Durante una de esas dinámicas, el hipnotista llevó a Paco Maya, standupero mexicano, a un supuesto estado de trance, momento en el que comenzaron a hacerle preguntas relacionadas con el futuro.

Las primeras cuestiones estuvieron enfocadas en la carrera de Franco Escamilla, aunque posteriormente la conversación giró hacia el deporte y específicamente al desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026.

“¿México gana alguna Copa del Mundo?”, cuestionaron. “No, llegó a semifinales, pero nada más. No sé bien, me dejó de gustar el futbol, me concentré mucho en ser comediante”, respondió Paco Maya durante la dinámica.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre llegaría a semifinales según las predicciones de John Milton. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Hipnotizador predijo la victoria de Cruz Azul en el Clausura 2026 de Liga MX

En la misma conversación, Franco Escamilla aprovechó para preguntar si Cruz Azul volvería a conquistar un título de Liga MX, tomando en cuenta que es el equipo al que apoya desde hace años.

“Sí, Cruz Azul fue campeón en 2026, no me acuerdo de hecho fue el mismo año cuando México llegó a las semifinales, pero de ahí ya no hay nada”, comentó Paco Maya durante la sesión de hipnosis.

La predicción volvió a viralizarse luego de que Cruz Azul consiguiera recientemente el campeonato del Clausura 2026, situación que provocó que muchos aficionados recordaran aquella charla entre John Milton, Franco Escamilla y el standupero mexicano.

¿Cuándo y dónde son los partidos de México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana disputará la fase de grupos del Mundial 2026 en distintas sedes de Norteamérica, incluyendo encuentros en territorio nacional, donde miles de aficionados esperan acompañar al equipo dirigido por Javier Aguirre.

México vs Sudáfrica— 11 de junio de 2026 | Estadio Ciudad de México | 13:00 horas (tiempo del centro de México)

México vs Corea del Sur — 18 de junio de 2026 | Estadio Guadalajara | 19:00 horas (tiempo del centro de México)

México vs Chequia — 24 de junio de 2026 | Estadio CDMX | 19:00 horas (tiempo del centro de México)

¿Quién es John Milton, el hipnotista?

John Milton es un hipnotista, conferencista y entertainer mexicano que ganó popularidad gracias a sus espectáculos de hipnosis en vivo y a sus múltiples apariciones en programas de televisión, podcasts y contenido digital. A lo largo de su carrera se ha presentado en teatros, auditorios y centros de espectáculos de México y otros países de Latinoamérica, donde combina demostraciones de hipnosis con dinámicas de entretenimiento frente al público.

El también llamado “Caballero de la Hipnosis” se volvió especialmente conocido entre las nuevas generaciones por sus colaboraciones con creadores de contenido y comediantes como Franco Escamilla, donde mostró sesiones de hipnosis con invitados y voluntarios. Estas apariciones ayudaron a viralizar fragmentos de sus presentaciones en redes sociales y plataformas de video.

Aunque su trabajo genera debate entre quienes creen y dudan de la hipnosis como práctica real, John Milton ha construido una carrera mediática sólida basada en el espectáculo y la interacción con la audiencia. Además de sus shows, suele ofrecer conferencias relacionadas con concentración, sugestión y manejo mental.