Hipnotista John Milton explica cómo fue su asalto en carretera: ‘Déjenme bajar a mis perritos’

John Milton describió el asalto que sufrió en la carretera mientras viajaba en su camioneta. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

El hipnotista John Milton fue víctima de la delincuencia luego de sufrir un asalto en la carretera mientras viajaba a bordo de su camioneta de lujo, episodio que detalló en una entrevista.

Los primeros reportes informaron que tuvo una lesión en la pierna, pero lo descartó mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

Milton compartió detalles acerca del robo a mano armada perpetrado por un grupo de hombres a quienes les pidió que lo ‘dejaran bajar a sus perritos’, antes de que se llevaran su automóvil.

John Milton es uno de los hipnotistas más conocidos del mundo. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo John Milton del asalto que sufrió?

John Milton iba en su camioneta junto a su esposa cuando un grupo de 4 personas lo interceptaron y le apuntaron con armas a su cuerpo para pedirle que descendieran del vehículo.

“Me encuentro con vida que es lo importante (...) Me apuntaron en la cabeza con una pistola y luego en el pecho, quiero dar gracias a Dios de que estos jóvenes al parecer me reconocieron y creo que se tocaron el corazón para no actuar más y no desvivirme", contó para Javier Ceriani.

Él reveló que una de las personas implicadas tenía alrededor de 18 años, además cree que el suceso fue un “error” de los jóvenes, pero cuando lo notaron ya era muy tarde:

“A lo mejor venían bajo los efectos de alguna droga, no lo sé, pero me reconocieron, estoy seguro”, mencionó en la charla publicada en el canal de YouTube del presentador de TV.

Milton pidió a los asaltantes que lo dejaran bajar a sus mascotas luego de que los sujetos dispararon en múltiples ocasiones sus armas sin herir a nadie.

“Dispararon al aire, luego al piso, le pedí a mi familia descender del vehículo, a ellos que me dejaran bajar a mis perritos (...) me pidieron las llaves, nos bajamos ante las amenazas”.

De acuerdo con el famoso que fue víctima de un asalto, no culpó a las autoridades por el episodio violento que pasó, en cambio, pide un cambio en la educación de los menores desde casa: “Hay que recuperar esos principios, honradez, moralidad, sinceridad, son valores que ya se perdieron en la sociedad”.

La última actualización del caso es que horas después, las autoridades recuperaron la camioneta donde viajaba Milton, pero no se detuvo a ninguno de los implicados.

Comunicado acerca del asalto que sufrió John Milton. (Foto: Captura)

¿Quién es el hipnotista John Milton?

John Milton es un hipnotista de origen chileno que retomó el legado de su papá, el brasileño Taurus do Brasil.

Él experto en hipnosis, utiliza un enfoque llamado ‘hipnosis sincrónica’, que explora el subconsciente para cambiar los hábitos y el comportamiento de las personas, explicó en su página oficial.

En el mismo sitio web se dice que el famoso que fue víctima de robo se especifica que sus técnicas se basan en la neurolingüística, que es la disciplina que estudia la relación del lenguaje con el cerebro, según la UNAM.

Actualmente, se dedica a dar conferencias y sesiones privadas para utilizar la hipnosis en personas que, según él, desean cambiar sus hábitos.