Gobernadora de Veracruz ‘protege’ a Yeri Mua tras amenazas de muerte en su contra: ‘Una gran artista’

Yeri Mua fue amenazada de muerte y lo denunció públicamente en sus historias de Instagram, ante su difusión fue Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, quien ofreció protección a la cantante de reggaetón mexa.

La intérprete de ‘Chupón’ señaló como responsable a Víctor Ordóñez, apodado ‘Lonche’, y a los seguidores del creador de contenido.

“Yo hago responsable a ‘Lonche’ y a sus fanáticos por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona cercana de mí”, declaró la exparticipante de ¿Quién es la máscara?

Yeri Mua denunció públicamente amenazas de muerte en su contra. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz, otorgó una conferencia de prensa por la toma de protesta de los nuevos miembros del Poder Judicial en el estado y fue cuestionada respecto a las amenazas contra Yeri Cruz Varela, más conocida como la cantante Yeri Mua.

“Sí, por supuesto, se la damos (la protección), es una gran artista”, respondió brevemente en un encuentro con la prensa.

La artista mexicana de música urbana contestó ante las declaraciones de la política con una historia temporal en su Instagram donde le agradeció: "Gracias a la gobernadora de Veracruz y a los medios que me han ayudado con la difusión".

¿Qué pasó con Yeri Mua y por qué la amenazaron de muerte?

Yeri Mua, expareja de Nami Darrechi, fue amenazada con una manta que apareció en Tijuana, donde le pedían no presentarse el 14 de septiembre en la Feria Nacional junto a ‘El Malilla’.

Además, surgieron publicaciones en redes sociales en las cuales también intimidaron a la influencer para no dar su concierto.

“No creo que me pase nada porque son una bola de chamacos, pero es ilegal poner mantas amenazando a personas de muerte (...) Voy a llamar a mis abogados porque esto rebasó niveles de violencia", detalló en una historia temporal de Instagram.

La modelo originaria de Veracruz catalogó los mensajes como un intento de feminicidio y solicitó a las autoridades a investigar a los seguidores de ‘Lonche de huevito’, especialmente porque aparecen en fotos con pistolas.

“¿Tiene algo que ver con algo serio, con gente mala o qué pedo?”, expresa. “Si algo me pasa, es porque esa gente es mala”, agregó.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, ofreció protección a Yeri Mua. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro) (Presidencia)

“¿Qué son? ¿Un cártel? ¿Tienen algo que ver con cosas malas? No lo sé, investiguen a estos cabrones (...) ¿Por qué están sus fanáticos con pistolas, qué significan esas cosas? Por mí, neta que se vayan a la ver#a. Y si me matan, ¿por decir verdades?“.

Sin embargo, la ‘rival’ de la cantante Bellakath contó que no cancela ninguna de las presentaciones programadas, incluida la de Tijuana.

De acuerdo con Yeri Mua, el conflicto comenzó luego de que ella reveló una presunta infidelidad del creador de contenido hacia su pareja con una de las amigas de la veracruzana.

Respecto al caso, la Fiscalía de Baja California aseguró que no existe una denuncia del caso y “por ende” creen que la manta no apareció en el estado, sino en otro lugar.

Víctor Ordóñez negó las acusaciones en su contra e incluso afirmó que va a estar en una de las conferencias matutinas de Sheinbaum.

“Prendan sus televisiones a una hora temprana que por ahí puede que salga nomás para que sepan de qué ‘lado masca la iguana’ para que vean que todo de este lado es derechito, derechito, derechito sin hacer nada malo”, mencionó ‘Lonche’.