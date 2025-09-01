¿A qué se dedica Antonio de la Rúa, ex de Shakira e hijo de expresidente argentino?

Shakira y Antonio de la Rúa tuvieron una relación amorosa durante más de 10 años. (Foto: Cuartoscuro/EFE)

Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira, apareció entre el público durante el penúltimo concierto la cantante colombiana durante su gira por México. Él trabajó con la famosa durante un tiempo, pero, ¿a qué se dedica actualmente y quién es?

De la Rúa es hijo de un expresidente argentino y fue en el 2000 cuando se hizo público su romance con la intérprete de ‘Ojos así’, historia de amor que duró poco más de una década.

Pero, no solo fue la pareja sentimental de la cantante Shakira, también tuvo un papel importante en la carrera artística de la ‘Barranquillera’.

Antonio de la Rúa fue representante de Shakira durante más de 10 años. (Foto: EFE)

¿Quién es Antonio de la Rúa, expareja de Shakira?

Antonio de la Rúa nació en Buenos Aires, Argentina y es hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, quien tuvo el cargo al frente del gobierno argentino de 1999 a 2001.

Antonio comenzó su trayectoria profesional como abogado y asesor de imagen de su papá, de acuerdo con Vanity Fair, pero luego de comenzar una relación amorosa con Shakira, cambió su trabajo drásticamente para convertirse en representante artístico.

Él llevó la carrera de Shakira durante el tiempo que duró su relación y un poco más, es decir, del 2000 al 2011, tiempo en el que la cantante sacó álbumes como Fijación Oral Vol. 1 y Loba.

Su influencia en la trayectoria artística de Shakira fue crucial, ya que juntos impulsaron la carrera de la cantante en el espectáculo y la música para lograr su escalada a convertirse en una estrella a nivel mundial.

De la Rúa llevó sus relaciones públicas al figurar como su mánager, pero al final del romance con la ‘Barranquillera’, optó por cambiar de camino para convertirse en empresario.

Él comenzó a comprar propiedades y a invertir en el sector hotelero en diferentes países con la marca Le Nomade, que cuenta con sedes en Tulum y otras zonas de la Riviera Maya, así como en Madrid y en las Bahamas.

Según una publicación de Vanity Fair, compró la vivienda de Franca Sozzani, exdirectora de Vogue Italia, ubicada en Marruecos, para crear un nuevo hotel, el primero de la cadena en África.

Shakira dio un concierto en el Estadio GNP Seguros en CDMX, donde apareció su ex Antonio de la Rúa en el público. (Foto: EFE) (EFE)

¿Cómo fue la historia de amor de Antonio de la Rúa y Shakira?

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000, luego de conocerse en un evento social en Buenos Aires, durante una gira promocional de la cantante por Argentina.

Poco después, formalizaron su relación e incluso la famosa lo catalogó como “el amor de su vida”. De la Rúa inspiró a Shakira para dedicarle una de sus canciones y esta fue ‘Día de enero’.

Sin embargo, en 2010, la relación se tornó complicada. Se hizo público que Shakira comenzó una relación con Gerard Piqué, lo que llevó a la separación de la pareja en agosto de ese mismo año.

Aunque fue el abogado quien compartió un comunicado donde especificó que su romance terminó por un “acuerdo mutuo”, según la revista Quién.

El empresario argentino la demandó por casi 100 millones de euros como pago de indemnización en la cual alegó que contribuyó a la carrera de la cantante, finalmente fue desestimado y rompieron toda relación laboral, hasta 2025 cuando fueron vistos juntos en un restaurante en San Diego y ahora durante el concierto de Shakira en la CDMX.