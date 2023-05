Yeri Mua y HotSpanish acusan a 'Fofo' Márquez de adulterar bebidas de mujeres

‘Fofo’ Márquez protagoniza un pleito con dos influencers: Yeri Mua y HotSpanish, quienes reaccionaron luego de que él asegurara que los retos virales de Roberto González Manso son falsos al hacer una parodia en donde Naim Darrechi termina su relación con la creadora de contenido.

Aunque lo tacharon de “falso millonario”, surgió otra polémica ya que ambos concuerdan que Márquez -a quien le gusta mostrar en redes sus excentricidades y lujos- ha llegado a adulterar las bebidas de las mujeres con las que sale de fiesta. Esto es lo que dijeron:

Yeri Mua

La originaria de Veracruz que habla sobre moda, belleza, maquillaje y estilo de vida aseguró que ‘Fofo’ es “un tipo ardido”, razón por lo que hace sus videos luego de que aparentemente ella lo rechazara sexualmente.

“Ni con todos sus millones (…) ni Karely ni yo, ni ninguna otra, por eso anda echándole cosas en las bebidas a otras”, contó al calificarlo de puerco y asqueroso. “Créeme que espero todos los días a que te descubran, a que alguna de ellas se atreva a denunciarte”, agregó al invitar a las supuestas víctimas.

HotSpanish

Además de argumentar que le prestó dinero tras el escándalo con Karely Ruiz, quien lo acusó de dejarla sola con una cuenta en un restaurante, el influencer respaldó las palabras de Yeri Mua y aseguró que no puede demandarlo y que si pudiera lo haría.

“No puedo demandar porque en mi casa jamás lo hizo, en mi presencia no lo hizo, personalmente no tengo pruebas pero sí hay chicas que me han contactado y que sí tienen pruebas, pero les da miedo por qué ‘¿qué van a decir sus familiares o algunas personas?’, les da miedo porque es una figura pública”, detalló.

Para HotSpanish, Márquez es una mentira y un falso millonario. “Tal vez su papá tenía, pero él no y si acaso lo tuviera jamás lo demostró. Es un piojo, no gasta en lo absoluto, ni siquiera en él, yo le decía ‘tienes la misma playera todos los días, cómprate algo’”.