‘Fofo’ Márquez confirma muerte de su papá y anuncia que dejará de hacer contenido en redes

El influencer ‘Fofo’ Márquez, quien hace unos meses estuvo en el ojo de la crítica por haber bloqueado vialidades en Guadalajara, confirmó hace unas horas el fallecimiento de su papá, el empresario Rodolfo Márquez, y compartió que se retirará de las redes sociales.

Hace unos días, fue su hermano Rodrigo quien dio a conocer la sensible noticia a través de una carta dirigida hacia su padre, dueño de la cadena de gasolineras Total en México, quien habría fallecido por un cáncer de pulmón en etapa terminal.

Ahora, es el tiktoker quien tocó el tema en sus redes sociales, aunque más que hablar sobre el fallecimiento de Rodolfo Márquez padre, fue una carta de despedida hacia sus seguidores, pues asegura que a partir de este acontecimiento ya no realizará más contenido en Internet.

“Se acabo mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mi que es convertirme en un hombre” (sic), dijo en primera instancia ‘Fofo’, quien en días pasados solo hizo algunos comentarios en alusión a las pérdidas.

De igual forma agradeció a todos aquellos que seguían su contenido, pero se alejará de las redes sociales porque, de acuerdo con el joven influencer, ya no tendrá tiempo de hacer videos.

Publicación de 'Fofo' Márquez en Instagram.

“Gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabo ya termino ya no tendré tiempo de hacer contenido me despido de todos ustedes gracias por su apoyo llegó el momento de convertirme en un hombre” (sic), aseguró.

En su publicación ha recibido miles de comentarios dándole fuerzas y ánimos tanto a él como a su familia por el momento que están atravesando.

Por su parte, Rodrigo Márquez, hermano del influencer, es quien ha compartido más mensajes, pensamientos y se ha abierto más sobre el tema. Hace unas horas subió fotos y videos en la velación, y posteriormente algunos en su sala, donde aparece una foto grande de su papá.

¿Qué tipo de contenido hace ‘Fofo’ Márquez en redes sociales?

Su contenido se enfoca en mostrar una vida protagonizada por el dinero y las fiestas, aunque también ha hecho algunos sobre su vida amorosa, retos, automóviles y ‘confesiones’; sin embargo, estos también están enfocados en el tema principal: su poder adquisitivo.

En sus fotos y videos se le ve en fiestas, con botellas de vino y champaña, y utilizando una gran variedad de automóviles, una de sus pasiones.

¿Quién era Rodolfo Márquez padre?

El tiktoker reveló en otras entrevistas que solamente estudió hasta el bachillerato y trabaja con su papá. Rodolfo Márquez, su padre, es dueño de la cadena de gasolineras Total en México.

Además, el abuelo de ‘Fofo’ Márquez era dueño de Ten Pac, una empresa de calzado industrial en México; por lo tanto, el padre del tiktoker contaba ya con capital para continuar con la vida empresarial familiar.