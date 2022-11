Hermano de ‘Fofo’ Márquez se despide de su padre: ‘Me hubiera gustado más tiempo contigo’

Hace algunas horas, Rodrigo Márquez, hermano del influencer ‘Fofo’ Márquez, quien hace unos meses estuvo en el ojo de la crítica por haber bloqueado vialidades en Guadalajara, escribió un mensaje hacia su papá, el empresario Rodolfo Márquez.

En aquella carta que compartió acompañada de algunas imágenes en las que aparecía él con el dueño de la cadena de gasolineras Total en México, se estaba despidiendo de él ya que habría fallecido por un cáncer en etapa terminal.

“Claro que me hubiera gustado tener más tiempo contigo pero por lo menos el tiempo que yo estaba consciente que nos quedaba lo supe aprovechar de la mejor manera a tu lado”, dijo el joven de 23 años. “No te puedo decir que estoy listo para esto porque la verdad nunca nadie está listo para este tipo de cosas, era algo que más bien yo ya veía venir”, agregó.

Captura de pantalla de la publicación de Ro Márquez en Instagram.

“Yo quería que todavía me vieras graduarme, me vieras trabajando a full en el family business, me vieras casarme, que me llevarás al altar el día de mi boda, que tengas nietos, todas esas cosas que ya no vamos a poder hacer juntos te juro que cuando logre cada uno de mis próximos objetivos en esta vida estarás tú ahí en mi memoria y verás en lo que me convertiré”, escribió Rodrigo en su perfil de Instagram.

En su texto, reveló que aquella situación la conocían desde hace ocho meses, y resaltó la gran admiración que siente por su padre.

¿Qué ha dicho ‘Fofo’ Márquez al respecto?

‘Fofo’ no ha hablado abiertamente sobre el tema, aunque escribió un mensaje en sus historias de Instagram antes de poner su cuenta como privada que haría alusión a la situación que está enfrentando su familia.

Captura de pantalla de la historia de Instagram de Fofo Márquez.

“Siempre entre noviembre y diciembre me pasan cosas malas alguien sabe por qué justo en estas épocas del año me pasan cosas. así soy el único?”, se lee en su historia posteada hace aproximadamente 11 horas.

Por su parte, en Facebook compartió un mensaje que habría escrito en su cuenta de Twitter, el cual decía: “Donde quiera que estés, te llevaré siempre en mi corazón”. En los comentarios de aquella publicación se lee que responde “Por algo pasan las cosas”.

Captura de pantalla de la publicación de Fofomqz en Facebook.

¿Quién era Rodolfo Márquez padre?

El tiktoker reveló en otras entrevistas que solamente estudió hasta el bachillerato y trabaja con su papá. Rodolfo Márquez, su padre, es dueño de la cadena de gasolineras Total en México.

Además, el abuelo de ‘Fofo’ Márquez era dueño de Ten Pac, una empresa de calzado industrial en México; por lo tanto, el padre del tiktoker contaba ya con capital para continuar con la vida empresarial familiar.