‘Fofo’ Márquez cuenta cómo gastó un millón de pesos en un antro: ‘Valió la pena’, aseguró

‘Fofo’ Márquez, influencer que generó polémica por obstruir una importante vialidad en Jalisco en julio de 2022, narró en una entrevista con el vlogger ‘El Dominguero’ cómo fue que gastó casi un millón de pesos en una salida de antro.

Sin embargo no es la primera vez que ‘Fofo’ hace gastos estratosféricos. En noviembre del año pasado el tiktoker compró unos tenis por una millonaria cantidad.

Se trata de unos tenis Nike Air Force 1 en colaboración con la marca de disñador Louis Vuitton, los cuales adquirió en una tienda de la Ciudad de México a un costo de 7 millones 300 mil pesos mexicanos.

‘Fofo’ Márquez y la millonaria cuenta que gastó en un antro

Las excentricidades del influencer han sido su principal material para elaborar contenido en redes sociales. Fotos, video, entrevistas, vlogs, entre otras publicaciones relacionadas con gastos fuera del alcance de los internautas promedio han recibido cientos de comentarios y reacciones.

De acuerdo con la anécdota de Rodolfo ‘Fofo’ Márquez, esa noche celebrarían el cumpleaños de un amigo suyo y, dado que el festejo lo ameritaba, decidieron ir sin reservas en la bebida.

Entre los detalles que relató ‘Fofo’ mencionó que mínimo en una noche de antro con amigos llegaba a gastar 50 mil pesos, pero que en esa ocasión el récord alcanzó los 950 mil.

Ante la sorpresa de su entrevistador, el youtuber señaló que el monto se debía no solo a la cantidad de alcohol que habían consumido sino al tipo de bebida que habían elegido: champaña Dom Perignon.

El joven destacó que le informaron a los encargados del antro que querían botellas de esta marca. Sin embargo los empleados respondieron que no la tenían disponible y que por ello debía dar un anticipo de 50 mil pesos.

“Queríamos que nos metieran unas ‘domper’ Rosse que no estaban en ese antro. Les dimos 50 varos”, contó el influencer.

Rodolfo Marquez aseguró que los cadeneros les habían robado varias botellas, hecho que también sumo a la cuenta final en el lugar.

“Cruda moral pero valió la pena, la neta”, aseguró entre risas el tiktoker.

El entrevistador cuestionó a ‘Fofo’ si no se había arrepentido de haber derrochado casi un millón de pesos esa noche, a lo que el tiktoker respondió con despreocupado “De no hacer eso no sería ‘Fofo’”.