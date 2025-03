‘Nos trataron peor que basura’: Bellakath denuncia malos tratos del mánager de Jowell & Randy

Bellakath también criticó al equipo de los artistas y los acusó de no saber la importancia que el reguetón mexa tiene en la cultura. (Foto: Especial El Financiero)

Bellakath, la cantante de reguetón, sorprendió a todos sus seguidores debido a que no se presentó en el concierto que brindaron Jowell & Randy, los reguetoneros que colaboraron ‘Safaera’ la canción de Bad Bunny, en el Auditorio Nacional.

Esto debido a que la intérprete de ‘Gatita’ había sido anunciada como una de las invitadas especiales al concierto de los artistas puertorriqueños, junto a El Malilla, quien se presentará próximamente en el importante festival Coachella, sin embargo, esto no sucedió.

Es así que luego de estar ausente en el show, la cantante mexicana de reguetón explicó que decidió cancelar su presentación debido a los malos tratos que recibió por parte del mánager de Jowell & Randy.

¿Qué le pasó a Bellakath en el concierto de Jowell & Randy?

En su canal de difusión, Bellakath, quien también tiene colaboraciones con artistas como Dani Flow, compartió que ella sí acudió al Coloso de Reforma para salir al escenario como estaba planeado.

No obstante, explicó que el mánager de los artistas puertorriqueños le contestó de una manera muy grosera a su mamá e incluso le gritó, a pesar de que ella solo estaba haciendo una pregunta.

“Le faltó el respeto a mi mamá y le gritó muy feo solo por preguntarle cuando podía conectarse mi ingeniero de audio”, escribió la cantante en su canal de difusión de Instagram, en donde aseguró que se sentía decepcionada de los artistas.

Bellakath explicó el que mánager de Jowell & Randy le gritó a su mamá. (Foto: Archivo) (Nación321/Instagram)

“Los admiraba mucho, pero creo que para ellos aún no somos nada”, agregó e indicó que el reguetón que se produce en México ha tenido tanto impacto como el que se realiza en Puerto Rico.

“No tienen idea de lo que significamos y la historia que Bellakath, y en general el regatón mexicano, han hecho”, dijo y explicó que fue debido a que quiso preservar su dignidad, que prefirió no presentarse.

“Nos trataron peor que basura y en nuestro propio país, Pues por dignidad me tuve que ir del camerino y decidí ya no cantar con ellos. Perdí todo mi día literal, mi equipo de trabajo también”, finalizó.

¿Qué dijeron Jowell & Randy tras esta polémica?

Luego de que los fans de Bellakath se mostraron molestos por la manera en la que el equipo de los reguetoneros trató a la artista mexicana, Jowell & Randy se comunicaron con la cantante de ‘Vaquero’.

En el mensaje que Jowell le escribió a Bellakath, le explicó que recién se habían enterado de lo que estaba sucediendo, ya que a ellos únicamente les comentaron que la cantante había experimentado problemas técnicos y que ese era el motivo de su cancelación.

“Cuando preguntamos por ti nos dijeron que no pudiste por algo técnico, no entendí bien, pero ahorita me están explicando bien todo”, dijo el artista, quien aseguró que se sentía sumamente apenado por la situación.

Jowell & Randy se disculparon con Bellakath por la actitud de su mánager, a quien ya despidieron. (Foto: Archivo) (Cuartoscuro)

“Definitivamente, fue una falta de respeto que no vamos a tolerar”, agregó y reveló que por este motivo habían tomado la decisión de despedir a su mánager: “estamos súper apenados y tomamos la decisión de despedir a nuestro mánager”.

Jowell ofreció nuevamente disculpas a la artista y le indicó que tras una junta también habían despedido a otros dos miembros de su equipo, aunque no aclararon si fue por el maltrato que sufrió Bellakath.

Luego de recibir este mensaje, la artista agradeció que le escribieran y aclararan lo que había sucedido: “siempre voy a ser fan del dúo que marcó mi adolescencia (...) Gracias por aclarar esto. Espero que en otro momento pueda cumplir mi sueño de compartir el escenario con ustedes”.