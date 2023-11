Bellakath revela que estuvo a punto de morir por una cirugía estética: ‘Como en las películas’

Bellakath es en la actualidad una de las cantantes mexicanas de música urbana más populares, quien desde antes de alcanzar la popularidad que tiene, estuvo a punto de morir por una cirugía estética, de acuerdo con lo que reveló recientemente.

La cantante de ‘Gatita’ fue invitada al podcast del actor español Juan Frendsa, quien le preguntó por los constantes comentarios que le hacen a la también abogada en torno a su cambio físico derivado de múltiples cirugías estéticas que se ha realizado.

Si bien no entró en tantos detalles, admitió que uno de estos procedimientos puso en riesgo su vida por la cantidad de sangre que perdió.

“Me operé toda, o sea me hice el busto, lipo, todo y las pompis, pero era muy complicado porque perdí mucha sangre. Entonces sí, estuve a punto de ya irme con ‘papá Dios’”, comentó la cantante de reguetón.

¿Cómo fue la vez que Bellakath casi muere por una cirugía estética?

En la plática con el español, Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, dijo que se le nubló la vista y sentía la sensación “de que ya se iba a ir”. Incluso, lo describió como algo ‘de película’.

Bellakath empezó a hacerse cirugías estéticas desde los 20 años. (Facebook / Bellakath)

“Pero sí fue algo como complicado, porque yo te juro que como en las películas, que se te nubla la vista, así yo sentía que ya me iba a ir. Y de repente me empiezan a llegar llamadas, pero yo no veía, o sea literal mi vista estaba nublada, o sea eso no te puede pasar, ¿sabes? Veía borroso, como cuando tu cámara se empaña”, explicó la intérprete de ‘Reggaeton Champagne’.

A pesar de lo que le pasó, Bellakath considera que, si en esa ocasión no murió, fue porque tiene un propósito. “Creo que todavía tenía yo una misión en esta vida y era hacer perreo, era ser Bellakath, porque todavía no era yo Bellakath cuando me pasó eso”, aseguró.

Bellakath revela por qué se ha realizado tantas cirugías estéticas

En la misma plática, confesó que su primera cirugía estética se la hizo a los 20 años (actualmente tiene 25), y esto derivó de su participación en el programa Enamorándonos.

“Al principio mi primera operación sí fue como: ‘La gente que está en tele tiene que estar bien’ ¿Sabes? Yo era una tabla, entonces dije: ‘Me voy a poner un poquito de pompis, un poquito de aquí, un poquito de allá’, como para caber (en la tele). Yo estaba muy chiquita, tenía como 20 años y ahí fue donde me comencé a operar”, reveló.

Bellakath no descartó volverse a hacer una cirugía para sentirse mejor consigo misma. (Foto: Facebook / Bellakath)

También dijo que a ella le gusta verse bien siempre, y a pesar de la mala experiencia que tuvo con una cirugía estética, no descartó volver a someterse a otro procedimiento quirúrgico para mejorar su imagen.

“A mí siempre me ha gustado verme bien y sentirme bien. Ahora me siento bien, pero puede que mañana me opere y me quite pompis”, agregó.