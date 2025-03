‘Estaba en riesgo mi vida’: Alicia Villarreal comparte detalles de las agresiones de Cruz Martínez

Alicia Villarreal, la cantante de música regional mexicana, habló sobre la situación de violencia que vivió presuntamente a manos de su esposo, el productor musical Cruz Martínez, a quien ya denunció de forma legal.

La ‘güerita consentida’ compartió algunos detalles sobre esta situación luego de que generó una gran preocupación entre sus seguidores, debido a que Alicia Villarreal realizó una señal de auxilio durante un concierto en Michoacán.

“Ya había visto yo que había personas que hacían esa seña, no tenía todo el contexto (...) pero yo dije: ‘alguien me tiene que ayudar’”, recordó en una reciente entrevista con Despierta América la intérprete de ‘Ay, papacito’, en donde reveló que se sentía en riesgo.

¿Cómo fue la agresión que vivió Alicia Villarreal?

En la entrevista, Alicia Villarreal compartió que todo comenzó con una pelea que tuvo con Cruz Martínez, quien también es integrante de la banda Kumbia Kings, durante las primeras horas del domingo 16 de febrero.

“No es cualquier pelea o cualquier riña, sino que ya está en riesgo mi vida, ¿qué voy a hacer?”, recordó la cantante sobre esta situación, en la que dijo, fue despojada de sus documentos y celular.

La cantante recuerda que no solo se sentía en riesgo, sino que también estaba preocupada por cumplir su compromiso laboral en Michoacán, ya que tenía programado un concierto.

La cantante hizo la señal de auxilio al finalizar un concierto en Michoacán. (Foto: Facebook) (Instagram: Alicia Villarreal)

“Estar incomunicada, no tener mi cartera, ni dinero, ni tarjetas, no saber cómo iba a cubrir esa fecha… Tenía que cumplir”, compartió sobre todo lo que estaba sintiendo, por lo que tomó la decisión de huir de su hogar para acudir directamente a un hospital.

“Yo salí de la casa sin nada, lo único que agarré fue la camioneta de mi hija, me fui a urgencias. Fui al hospital, estaba el ministerio público, hice mi denuncia ahí”, relató.

Alicia Villarreal también indicó que se sentía angustiada por sus hijos, a quienes tuvo que dejar en su casa sin darles ninguna explicación, su preocupación aumentó cuando le explicaron que la denuncia tardaría de 5 a más días en procesarse.

Alicia Villarreal tuvo que acudir al médico tras las agresiones. (Foto: Caurtoscuro) (Mario Jasso)

Posteriormente, ella volvió a su casa, en donde encontró que sus hijos estaban asustados, también reveló que no era la primera ocasión en la que sufría agresiones físicas.

“Sí ya había pasado anteriormente, pero no a ese grado. Yo nada más decía ‘mis hijos pudieran estarle llorando a su mamá sin saber qué pasó’, eso pasaba por mi mente”, comentó.

¿Por qué Alicia Villarreal hizo una señal de auxilio en un concierto?

A pesar de haber vivido esta situación, la cantante tomó la decisión de cumplir con su compromiso y acudió al show en la Arena Heroica de Zitácuaro en Michoacán; sin embargo, pensaba constantemente en cómo pedir ayuda.

“Ya había personas que habían hecho esa seña… Tengo que pensar que alguien me tiene que ayudar”, recordó, por lo que finalmente pidió ayuda en el escenario, un acto que tuvo un gran impacto mediático que ella no esperaba.

“Yo no me esperé una reacción a ese grado, no estaba consiente de eso, estaba consiente de lo que me estaba pasando a mí, de lo que tuve que hacer y de lo que tuve que procesar en tan poco tiempo”, compartió.

Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio en uno de sus conciertos. (Foto: Captura X)

Luego de esta situación, Alicia Villarreal ratificó su denuncia en contra de Cruz Martínez en la Fiscalía General de Nuevo León, la cual está hecha por el presunto delito de violencia doméstica.

Además, en un comunicado, el equipo legal de la famosa explicó que seguirá el proceso legal hasta la última etapa: “Alicia Villarreal reafirma su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de justicia”, dice el texto.

A pesar de ello, Cruz Martínez compartió sus primeras declaraciones sobre el caso con Ventaneando, en donde negó todos los hechos: “ya va a salir la verdad con pruebas reales, no las falsas mentiras que les están mandando”, dijo en su momento.