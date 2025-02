Alicia Villarreal acude a Fiscalía de Nuevo León: Esto sabemos de la denuncia contra Cruz Martínez

Alicia Villarreal hizo una señal de auxilio (usada en casos de violencia de género) durante un concierto en Zitácuaro, Michoacán y este miércoles acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León.

La intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ llegó alrededor de las 2:00 de la tarde a la dependencia ubicada en el centro de Monterrey, a bordo de una camioneta negra; no habló con los medios de comunicación que la esperaban. Poco antes, llegaron al edificio su hermana Coral Villarreal y su equipo de abogados de la Ciudad de México.

Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio en uno de sus conciertos. (Foto: Captura X)

¿Qué pasó con Alicia Villarreal y de qué acusa a Cruz Martínez?

Por ahora no se ha dado una declaración oficial de la cantante. De acuerdo con Sale el sol y Foro TV, la visita de Alicia Villarreal a las autoridades este 19 de febrero fue para someterse a pruebas psicológicas y presentar pruebas médicas que le tomaron en el hospital tras ser atendida por lesiones en el Centro de Justicia para Mujeres, para luego ratificar una denuncia de violencia familiar contra su esposo Cruz Martínez en la Fiscalía.

En tanto, Foro TV apunta que los señalamientos contra Cruz Martínez son por el delito de feminicidio en tentativa, luego de que la cantante lo acusó de agresiones físicas en cuello, torso y brazos durante una discusión, en la cual él le quitó su pasaporte, identificaciones, tarjetas de crédito, celulares y una computadora; además, la cantante solicitó una orden de restricción contra su esposo.

Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez. (Foto: Cuartoscuro/Instagram @mtzcruz)

Esta tarde, Ventaneando transmitió un documento que obtuvieron de la Fiscalía, donde se narran hechos con “características del delito de violencia familiar” contra Martha Alicia:

“Narra la denunciante que llegó a su domicilio en las primeras horas del día 16 de febrero del año en curso, ubicado en la colonia Nuevo León, e ingresa a su recámara y se aproxima al clóset y es cuando sale el denunciado que estaba oculto la agrede físicamente amenazándola por una publicación que ella había hecho”.

Según dicho documento, su esposo le quitó sus celulares para incomunicarla, así como varias identificaciones; tras distraerlo, ella logró escapar en su automóvil y pedir auxilio.

El paradero de Cruz Martínez es desconocido, incluso se ha difundido que podría irse a Estados Unidos, ya que es ciudadano de aquel país.

¿Qué ha dicho Cruz Martínez tras la polémica?

El exintengrande de Kumbia Kings tampoco ha hablado al respecto, sin embargo, este martes, tras la polémica, publicó dos historias de Instagram: la primera era una frase que decía “No te hicieron brujería, pero no respetas tu propia energía y sigues permitiendo que personas que están desalineadas a ti entren a tu espacio íntimo y sagrado”.

La segunda fue una fotografía donde se observa a Cruz Martínez, acompañado de Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal y su expareja Arturo Carmona.

Cruz Martínez publicó dos historias de Instagram tras señalamientos de violencia.

En el programa Sale el sol se leyó un mensaje que recibieron del equipo de abogados de Martínez en el cual afirman que esperan la notificación para actuar en consecuencia:

“Cruz se encuentra asesorado por mi equipo legal debido a la evidente difamación que se está llevando a cabo en su contra, es inaceptable que se utilice una plataforma de influencia y alcance mediático para promover una campaña basada en controversia, en mentira total, sin considerar la responsabilidad ética que conlleva tener una voz pública, el abuso de este poder sin medir las consecuencias ni el impacto en terceros, incluidos los hijos en común”.

Arturo Carmona, exesposo de Alicia Villarreal, comentó la situación luego de que se viralizó la señal de auxilio y mencionó él que sigue trabajando con Cruz Martínez: "Eso es muy independiente, al final trabajamos para la familia, sea como sea la situación y la circunstancia, seguimos trabajando él y yo no estamos peleados", dijo a Hoy.

“Son temas muy de ellos, estoy aquí, pero no puedo meterme a opinar, no puedo meterme a dar mi punto de vista en algo que no me corresponde, si decirle ‘aquí estoy, lo que necesites, soy el padre de tu hija’, pero es de dos, es de pareja”, agregó Carmona.

Con información de Alberto Silva.