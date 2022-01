¿Qué ha sido de Pee Wee? Te contamos sobre el cantante que se une a los 2000’s Pop Tour

Desde adolescente Pee Wee se integró a la industria del entretenimiento como parte de la agrupación Kumbia Kings, de la cual fue cantante hasta su desintegración en 2006. Posteriormente, Irvin Salinas Martínez, su nombre de nacimiento, siguió a A.B. Quintanilla en Kumbia All Starz, de la que salió en 2008 para iniciar su carrera como solista.

Las especulaciones no se hicieron esperar hasta que finalmente Pee Wee señaló que el productor y hermano de Selena no le había pagado su sueldo. Quien se diera a conocer por éxitos como Mi dulce niña, Sabes a chocolate o Chiquilla editó su álbum debut Yo soy en 2009. En 2012 invitó a Juan Magan a colaborar en el tema Lo que me pasa y tras la llegada de su disco Vive2Life en 2013 con el sencillo Life Is a Dance Floor se presentó en los Premios Juventud.

Con la popularidad a su favor Pee Wee quiso probar en la actuación así que fue invitado al reality El Show de los Sueños, de Televisa. Al agradarle su presencia en la televisión es que formó parte del elenco de la telenovela Camaleones, en donde compartió el set con Belinda. Sin embargo, el mexicano-estadounidense decidió tomarse unos años de descanso, aunque volvió en 2015 como capitán en Me pongo de pie, en el que compartió con María León, Ha Ash, Río Roma y Noel Schajris.

En 2017 retomó su carrera gracias al disco El PeeWee, que mostró su madurez en letras en las que habla de temas más acordes a su edad. Dos años más tarde lanzó su EP D.N.A.

La sala de cine ubicada en la línea dorada del metro, en la estación Zapata, es el sitio que eligió para dar a conocer su sencillo Más que sexo, en el año 2020, al cual calificó como una canción romántica compuesta por Joey Montana con una tonalidad positiva con la intención de rendir un homenaje a la mujer.

¿Quiénes se presentarán en el 2000′s Pop Tour?

La nostalgia mueve mareas y la gira del 90′s Pop Tour lo demostró sobre la tarima. De la mano del productor Ari Borovoy, integrante de OV7, llega el elenco que conformará la próxima gira que se encarga de traer de vuelta sonados cantantes y grupos de hace dos décadas en donde además de Pee Wee se integran Yahir, Nikki Clan, Fanny Lu, Bacilos, Playa Limbo, Kudai, Motel y Patu Cantú.

Con un espectáculo del que se espera un escenario de 360 grados, la Arena Ciudad de México será la encargada de albergar el primer show de la gira el próximo 10 de junio. A ella se sumarán distintos espacios en ciudades como Monterrey y Guadalajara para que el público sea testigo de más de tres horas de música.