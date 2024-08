¿Alicia Villarreal se separa de Cruz Martínez?: Así se enteró la cantante de una supuesta infidelidad

La cantante Alicia Villarreal se enfrenta a un sinfín de especulaciones sobre su relación marital con Cruz Martínez, esto luego de que gracias a la prensa, la artista se enteró de una presunta infidelidad por parte de quien es su esposo desde el 2003.

Si bien, la cantante no ha hecho pública su decisión sobre el rumbo de su matrimonio, varios periodistas de espectáculos ya adelantan la noticia de una separación definitiva; pues, según citaron a la regiomontana, esta no sería la primera vez que se enfrenta a algo así.

¿Cómo se enteró Alicia Villarreal de la infidelidad de Cruz Martínez?

En un video que ya se ha hecho viral en TikTok, se aprecia a la cantante en una entrevista con varios reporteros de la prensa, momento en el que uno de ellos la cuestiona sobre si perdonaría una infidelidad, a lo que responde rotundamente “no, quién perdonaría una infidelidad”; pero el reportero siguió cuestionando y la reacción de Alicia Villarreal dio a entender que no estaba enterada de dicha información:

“Te lo pregunto porque acaba de salir una foto de Cruz Martínez en un centro nocturno, con una chica, una chica buena onda, dice, ¿qué me dices de eso?”.

Ante los cuestionamientos, Alicia optó por retirarse del lugar, no sin antes asegurar “No sé, no sé qué decir, vaya; tenemos 20 años de casados. Se han dicho muchas cosas”.

Alicia Villarreal reacciona a supuesta infidelidad

Después de sus declaraciones, Alicia Villarreal no ha descansado sobre los cuestionamientos respecto a la situación que impera en su matrimonio actualmente; al respecto, fue durante una entrevista con el programa De Primera Mano, que la cantante reaccionó a la supuesta infidelidad de su esposo, Cruz Martínez.

“Ahorita estoy con una noticia que me acabo de enterar. De repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas, tengo muchos años en la industria y me ha pasado muchas veces que no sé cómo reaccionar”, dijo.

Alicia Villarreal se ha posicionado como una de las artistas más queridas dentro del género ranchero (Foto: Cuartoscuro). (Cuartoscuro / Isaac Esquivel Monroy)

En el mismo programa, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ remató: “Me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar, es una relación adulta. Somos adultos, hemos vivido muchas cosas, algunas cosas han sido ciertas, otras no han sido ciertas, pero no me sorprende”.

¿Quién es el esposo de Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal está casada con Cruz Martínez, músico y productor que formó parte de la agrupación Cumbia Kings, con AB Quintanilla, es de origen estadounidense con ascendencia mexicana. Se casaron el 31 de agosto del 2003 y tienen dos hijos juntos.

Cabe señalar que, Alicia Villarreal tiene tres hijos, pues Stephanie, su hija mayor, nació durante su primer matrimonio con Arturo Carmona.