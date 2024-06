Muere Johnny Canales a los 77, leyenda norteña que impulsó a Selena

Conocido por ser un destacado impulsor de la música texana en la década de los 80 y 90, Johnny Canales murió a los 77 años y dejó gratos recuerdos entre los fanáticos del género. En una de las imágenes más emblemáticas de su trayectoria aparece junto a Selena, a quien conoció cuando apenas tenía 13 años y un futuro prometedor como cantante.

¿Qué le pasó a Johnny Canales?

La emisión ‘The Johnny Canales Show’ lo dio a conocer en el ámbito y se caracterizó con la frase ‘You go it, Take it away’, misma que pronunció recientemente en un video en redes sociales donde se mostraba físicamente afectado.

Canales sufrió un derrame cerebral en 2008 y desde entonces su vida cambió porque perdió movilidad. Dejó la conducción y permanecía bajo cuidados en casa.

“Era más que un esposo, padre, presentador de televisión, músico y animador muy querido; fue un faro de esperanza y alegría para innumerables personas”, escribió su esposa en una publicación de despedida.