Muere Daniela Calatrava, conductora de Televisa, a los 34 años

Daniella Calatrava, conductora de televisión en Tamaulipas, murió a los 34 años, según informó Televisa del Golfo este lunes a través de sus redes sociales: “Tu energía y buena vibra siempre estará con nosotros”.

Oscar Schekaiban expresó en el programa Pasarela: “Nos levantamos con la noticia del fallecimiento de nuestra queridísima amiga y compañera Daniela, se nos adelanta en el camino, es una noticia difícil de digerir, era una mujer que donde iba ponía su huella... a pesar de que luchó contra una terrible enfermedad”.

Daniela Calatrava fue una famosa conductora local de Televisa del Golfo. (Foto: Facebook / José Antonio Knight).

Varios de los colegas de Calatrava le han dedicado mensajes de pésame, como el periodista José Antonio Knight, quien escribió en Facebook:

“Con profunda tristeza me entero del fallecimiento de mi querida Daniela Calatrava, compañera y amiga; parece increíble que personas tan jóvenes sean llamadas para estar con el Señor, quiero recordarte siempre así, con esa sonrisa que nunca se borraba de tu rostro, Descansa en Paz y un abrazo solidario y fraterno para toda su familia”.

Daniela Calatrava es velada en Tamaulipas. (Foto: Facebook / Marce Unda).

Asimismo, la conductora Marce Unda escribió: “Mi Dani hermosa, mi guerrera favorita, le doy gracias a Dios por cruzar nuestros caminos y compartir tantos momentos hermosos y de aprendizaje, hoy dejas una gran huella porque somos muchos los que te queremos, siempre estarás en mi corazón, mana”. Unda agregó que los servicios funerarios comenzaron esta mañana en Tamaulipas.

¿Quién era Daniela Calatrava?

Daniela Calatrava fue conductora de varios programas de Televisa del Golfo, como Ya le va, en el cual también fue conductor Julio Alatorre, locutor que murió a inicios de mayo de este año.

Ella era licenciada en Gastronomía y actualmente era estudiante de negocios internacionales.

¿Qué le pasó a Daniella Calatrava?

Aunque no se ha revelado la causa exacta de su fallecimiento, la presentadora fue diagnosticada con cáncer de mama desde hace ocho años.

En 2018, Calatrava conversó con el medio local El Sol de Tampico, donde contó: “El 7 de noviembre de 2016 es una fecha que no olvidaré, ese día fue mi cirugía y un mes después inicié mis quimioterapias, terminé mi tratamiento, hasta ahorita gracias a Dios todo está muy bien, continúo con medicamento y próximamente me harán un último estudio, no me doy por vencida”.