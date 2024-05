Cáncer de Verónica Toussaint regresó muy agresivo: ¿Cómo fueron sus últimos meses de vida?

Verónica Toussaint luchó contra el cáncer de mama desde 2021, y a pesar de que se había recuperado y mostraba entusiasmada y siempre de buen humor, Vero Tusen falleció este 16 de mayo a los 48 años.

Durante su funeral, realizado este viernes, confirmaron que los últimos días de la presentadora fueron hospitalizada por una recaída en su estado de salud, a pesar de que seguía sometiéndose a sesiones de quimioterapia.

Sin embargo, el cáncer de mamá que padeció ya tenía un tiempo de haber vuelto y, de acuerdo con Mariana H, gran amiga de Toussaint, regresó con mayor fuerza, por lo que se sentía cansada y sin fuerza para hacer algunas cosas, a pesar de que le entusiasmaban.

Verónica Toussaint falleció a los 48 años después de padecer cáncer de mama. (Foto: Cuartoscuro)

Verónica Toussaint: Así fue su estado de salud en las últimas semanas

En una entrevista con De Primera Mano, Mariana H compartió que la muerte de Verónica Toussaint fue muy sorpresiva a pesar de que el cáncer de mama que padecía siempre resultó agresivo.

“Nos cae de sorpresa (su fallecimiento) porque estaba un poco mejor. Fue un cáncer brutal. Lo llevó con toda la dignidad (…) pero también se vale decir que de pronto se quebraba; me hablaba, llorábamos un rato y decíamos tonterías. Siempre su manera de escaparse del dolor era el humor”, señaló la conductora de ¡Qué Chulada!

La enfermedad de Verónica Toussaint fue muy dura, sobre todo en los últimos meses, pues regresó en varias ocasiones y cada vez más fuerte, por lo que en las últimas semanas se sintió muy débil lo que incluso frenó algunos de sus planes, como asistir a la presentación de una película donde participó con el doblaje.

“Regresó un par de veces (el cáncer) y fue muy agresivo. Comimos hace como un mes, estaba bien, débil; no de mal ánimo. Estaba muy entusiasmada con el doblaje de Kung Fu Panda, comimos, fuimos a comprar un vestido para la Premier y demás. Ya no fue a la Premier porque estaba un poco débil”, explicó.

Verónica Toussaint y Mariana H eran grandes amigas. (Foto: Facebook @SoyVeronicaToussaint)

Verónica Toussaint vivió altas y bajas de ánimo por el cáncer de mama

Mariana H asegura que platicaba mucho con Toussaint, quien fue amiga de ‘La Estaca’, y ella estaba consciente de que el cáncer de mama provocaba recaídas en su salud.

“A veces me decía: ‘¿Sabes que? Me dijeron que todavía hay una parte de un tumor y no estoy bien’, y te insisto, eso se vale; a veces positiva y a veces se caía, y está bien”.

A pesar de que estaba consiente sobre la gravedad de su salud, se mostraba entusiasmada y consideraba que tenía la fuerza suficiente para seguir luchando contra el cáncer de mama.

“Me dijo: ‘Mira, si esto me va a llevar, tuve una vida muy, muy buena. Me la pasé muy bien, pero no estoy en ese punto. Eso te lo digo así, a título personal, no estoy en ese punto, no creo que me vaya a pasar. Estoy bien’”, aseguraba Toussaint.

Verónica Toussaint fue conductora de '¡Qué chulada'! hasta enero, cuando se despidió para dedicarle más tiempo a su salud y a proyectos personales. (Foto: Instagram / @veronicatouss).

“Y luego pasó un mes, cuando cayó en el hospital otra vez, y pues pasó esto”, agregó Mariana, quien se mostró afectada por el fallecimiento de su amiga y compañera en ¡Qué Chulada!

Última publicación de Verónica Toussaint en Instagram

A pesar de que seguía activa en redes sociales, la presentadora de programas como La Corneta y ¡Qué Importa! publicaba Fotos de sesiones pasadas, así como podcasts y algunos proyectos en los que participó.

El último video fuera de este material lo publicó el 26 de abril, donde se muestra sin maquillaje y acostada a lado de una amiga identificada en dicha red social como ‘paulisalcocer’.

Con apenas unos segundos de duración, en el clip de humor piden silencio, ya que no están haciendo nada.