‘La Estaca’ se despide de Verónica Toussaint, su ‘mejor amiga’: ‘No la quería, la amaba’

Verónica Toussaint murió a los 48 años a consecuencia de cáncer de mama, enfermedad con la que luchó durante más de tres años. Ella formó parte de los programas La Corneta y ¡Qué Importa! a lado de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y de José Ramón Sancristóbal ‘La Estaca’, quien compartió un mensaje para la actriz y comediante.

De acuerdo con la palabras que dijo ‘La Estaca’ durante una emisión de Sale el Sol, al borde del llanto, la consideraba una de sus mejores amigas, además expresó el cariño que sentía hacia su compañera de trabajo.

“Estoy muy sorprendido, tengo un mensaje de Verónica de hace poquitos días (…) ayer que me avisaron esto en la noche, en realidad no lo podía creer, todavía no sé si es verdad o no, la veo aquí en las fotos sonriendo y eso está bien”, mencionó.

Verónica Toussaint dejó el programa '¡Qué importa!' donde trabajó con 'La Estaca', Sofía Rivera y Eduardo Videgaray. (Foto: Instagram / @verotouss | @sofiariveratorres).

También declaró que él no quería a Verónica Toussaint, sino que la amaba y estaba agradecido con ella por enseñarle que pasara lo que pasara siembre se tenía que seguir adelante y tomar decisiones en tu vida, platicó ‘La Estaca’ durante el programa.

“Quiero siempre irme al lado divertido de Verónica, con ella siempre me reía, me va y me viene el dolor, pero ella tenía las decisiones que tenía que tomar, hacía las cosas que quería y las hacía bien, por eso es que la gente la admiraba (…) hay que honrar su memoria de esa forma”, agregó ‘La Estaca’.

De acuerdo con las palabras del locutor, tras enterarse de la muerte de Toussaint, lo primero que hizo fue reírse y ver fotos y mensajes que tenía en su celular para recordarla.

Verónica Toussaint ganó un premio Ariel por su participación en la película 'Oso Polar'. (Foto: X @AcademiaCineMx)

¿Cómo se conocieron Verónica Toussaint y ‘La Estaca’?

Verónica Toussaint mantenía una amistad con Eduardo Videgaray, con quien jugaba tenis por lo menos una vez a la semana, y fue gracias al conductor que la también actriz de doblaje pudo conocer a ‘La Estaca’ debido a que Videgaray invitó a Toussaint al programa de radio La Corneta.

“A partir de ahí ellos empezaron a desarrollar esa bonita amistad que los une todavía y Verónica se convirtió en algo muy importante”, habló el también esposo de Sofía Rivera en Sale el Sol.

El último mensaje de Verónica Toussaint a ‘La Estaca’

Verónica Toussaint, según palabras de ‘La Estaca’, era una mujer que cada que le escribía o la veía lo hacía reír.

El comediante reveló el último mensaje que recibió por parte de la actriz apenas unos días antes de la muerte de la famosa:

“Me abrazaba con su sonrisa, es de las mejores personas que conozco (…) en ese último mensaje me dijo una grosería, teníamos la bonita costumbre de ofendernos como una forma de decirnos te quiero”.