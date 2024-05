No solo han criticado a Lucerito: Polémicas de Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y ‘La Estaca’

Eduardo Videgaray, su esposa Sofía Rivera y José Ramón Sancristóbal fueron ‘cancelados’ por Lucero después de que hicieron ‘chistes’ sobre el físico de su hija Lucerito Mijares y el parecido que tiene con su papá, Manuel Mijares. Por ello se desató una polémica, pero no ha sido la primera de los conductores.

Uno de los más mediáticos fue el que protagonizó Videgaray con Alfredo Adame, que incluso llegó a las propuestas por parte del expolítico mexicano para que se enfrentaran a golpes.

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Eduardo Videgaray?

En octubre de 2020, en el programa Qué Importa, Videgaray se burló de Adame diciendo que Andrea Legarreta era la culpable del veto del conductor de Televisa, así como de su físico, comentarios de Sofía Rivera.

El también actor respondió diciendo que seguramente le tenían envidia porque “no eran nadie”. “La otra tipa (Sofía Rivera), peor. Yo no sé quién es (…) lo que sí veo es que es bastante tontita y groserita”, dijo Adame en aquel momento.

Alfredo Adame discutió con Videgaray y llamó "tontita" a Sofía Rivera. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Por qué se peleó Eduardo Videgaray con Lyn May?

Otra polémica que metió en problemas a Eduardo Videgaray fue como consecuencia de los comentarios que hizo sobre la vedette Lyn May, a quien criticaron por su físico.

“Ya van 2 veces que Videgaray y San Cristóbal se expresan mal de mi persona (…) es bullying (…) señores, ustedes no son cómicos, ni comediantes”, dijo a TV Notas.

En ese momento no hubo una réplica de los conductores del programa Qué Importa.

Lyn May aseguró que Eduardo Videgaray y 'La Estaca' le hacían bullying. (Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera vs. Roberto Palazuelos ¿Qué pasó?

En 2020, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera protagonizaron una pelea con Roberto Palazuelos después de que la pareja dijera que él cobra dinero por todo, hasta por enviar saludos: “Saca lana y quiere 2 mil 500 por saludo (…) sean chavitos bien y quiéranse”, dijo Rivera.

Además se burlaron de que el ‘Diamante negro’ siempre utilice gafas oscuras.

La respuesta de Palazuelos hizo referencia a Luis Videgaray, hermano del presentador, diciendo que mandaría saludos felicitándolo tras su detención por las autoridades mexicanas, pues fue señalado por desvío de recursos.

Roberto Palazuelos respondió a las burlas de Videgaray y Sofía Rivera. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué ‘Cepillín’ amenazó a Eduardo Videgaray y Sofía Rivera?

También en 2020, Eduardo Videgaray le dijo “viejo” a Cepillín. El payaso y su hijo respondieron con una amenaza al respecto de que si se encontraban en la calle al presentador, entonces iban a golpearlo. Además criticaron a Sofía Rivera, a quien llamaron “corriente y vulgar”.

La conductora respondió que eran payasos y no tenían sentido del humor, su esposo dijo lo siguiente: “Sin Yolanda hijo de ‘Cepillín’, me sorprende que siendo payasos no tengan sentido del humor, relajen la raja, disfruta la fruta. Somos colegas. No te lo tomes tan en serio”, declaró en el programa Qué Importa.

'Cepillín' amenazó a Eduardo Videgaray con golpearlo. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Sofía Rivera contra ‘La Casa de los Famosos México’

Sofía Rivera participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Ella fue la segunda eliminada y una vez que salió del reality show acusó a la producción de ser “fraudulenta”, principalmente en el caso de Sergio Mayer.

De acuerdo con ella, el exlíder del Team Infierno tenía bots que lo apoyaban en las votaciones.

Sofía Rivera Torres participó en 'La Casa de los Famosos México'. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Eduardo Videgaray vs. José Ramón Sancristóbal ‘La Estaca’

Las polémicas de los dos conductores de televisión y radio no solo son contra otros artistas y famosos, también entre ellos se produjeron pleitos en el pasado.

En entrevista con Yordi Rosado, ‘La Estaca’ contó que en una ocasión viajaba junto a Videgaray y comenzaron a discutir, aunque no recuerda el motivo porque ambos estaban bajo el influjo de la cocaína. El conflicto terminó en golpes después de que se ofendieron verbalmente.