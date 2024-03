Alfredo Adame fue expulsado de ‘La Casa de los Famosos 2024′: ¿Lanzó ‘guamazos’? Esto dijo a su salida

Una vez más, La Casa de los Famosos realizó su novena ceremonia de eliminación, misma en la que se dio a conocer que uno de los favoritos para ganar el reality show, Alfredo Adame, resultó expulsado en la transmisión de este 25 de marzo.

Tras su salida de la casa más famosa de la televisión, Adame dio sus primeras declaraciones, mismas en las que deja ver que no está nada contento con la decisión.

Además, lanzó una serie de comentarios contra algunos de sus excompañeros, como Lupillo Rivera, quien también estuvo nominado en la semana 9 de La Casa de los Famosos.

Este lunes, Alfredo Adame fue expulsado de 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Facebook @alfredoadamemx)

¿Qué dijo Alfredo Adame de ‘La Casa de los Famosos’?

A los pocos minutos de abandonar el reality show, Alfredo Adame se sentó a platicar con Jimena Gallego sobre su eliminación, misma que él desconoce por qué ocurrió, si en ningún momento cometió alguna falta.

“A minutos de mi salida estoy repensando y cuestionándome qué fue lo que hice mal. Yo considero que no hice nada mal, no cometí ningún pecado capital, no ofendí, insulté, denosté, humillé a alguna mujer”, señaló.

El exesposo de Diana Golden considera que había algunas personas dentro del reality que no lo querían ahhí, por lo que esto habría sido parte del motivo que lo llevó a ser expulsado.

“Siento que todo esto es la consecuencia de alguien que me sembraron desde el primer día, que me estuvo insultando, ofendiendo, molestando”, aseguró, aunque no dio nombres.

Alfredo Adame participó en 'La Casa de los Famosos 4'. (Cuartoscuro)

Alfredo Adame asegura que Lupillo Rivera conspiró contra él en ‘La Casa de los Famosos 2024′

Para Alfredo Adame, una de las personas en quien menos pudo confiar dentro del reality show fue Lupillo Rivera, al que tildó de manipular a algunos de sus compañeros para el beneficio de su estrategia, que es eliminar a sus rivales más fuertes.

“El menos confiable es Lupillo, es un falso profeta que está utilizando a cuatro personas que se dejan manipular, que son sus marionetas y sus títeres y a su antojo los está maniobrando y manipulando para hacer, según él, una estrategia para sacar a la gente”, dijo primero sobre el hermano de Jenni Rivera.

“Lo que no saben ellos es que a su falso profeta no le va a temblar la mano para sacarlos en el momento en que él lo necesite”, agregó Adame.

El exconductor de Hoy, que está peleado con Andrea Legarreta, reconoció la trayectoria musical del llamado ‘El toro del corrido’, pero dijo que, de eso, ya no hay nada en la actualidad.

“Lo que sí es triste de Lupillo es que después de ser un cantante exitoso y que ganó mucho dinero haya terminado trabajando de payaso de circo”, manifestó.

¿Alfredo Adame se lleva alguna enseñanza de ‘La Casa de los Famosos’? Esto dijo

También le preguntaron a su salida si había aprendido algo de sus compañeros en el tiempo que estuvo dentro de La Casa de los Famosos, lo que negó asegurando que las pláticas de los demás participantes no eran de su interés.

Dijo que, en realidad, solo pudo platicar con una persona que era más afín a su personalidad y conocimientos, pero de ahí en fuera no adquirió ningún aprendizaje.

“Yo soy una persona culta, preparada con conocimientos generales, con tres carreras y pues nunca pude platicar; con la única que pude platicar de algo interesante fue con ‘La Bronca’, que es una persona preparada y que andamos más o menos en el mismo medio, ella en la radio y yo en la televisión. De todos los demás todo era hablar de marcas, hablar de frivolidades, vanidades y banalidades y nada de algo que en esencia a mí me pudiera enriquecer”, expresó.

El conductor Alfredo Adame dijo que no se lleva nada de 'La Casa de los Famosos 2024'. (Foto: Cuartoscuro)

Alfredo Adame agradeció el apoyo del público tras expulsión de ‘LCDLF 4′

Tras darse a conocer su expulsión, Alfredo Adame compartió una publicación en su cuenta de Instagram agradeciendo el apoyo de sus seguidores mientras estuvo adentro del reality.

“Gracias a todos los que me apoyaron amigos, no se me olvida todo lo que han hecho por mí”, dijo brevemente el también DJ, quien recibió miles de mensajes de apoyo.

Incluso, algunos de los seguidores del ‘Golden Boy’ denunciaron que había sido injusta su salida, pues otras participantes como Maripily iban más abajo en las encuestas.

Publicación de Alfredo Adame en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cómo fue la eliminación de Alfredo Adame de ‘La Casa de los Famosos 2024′?

Fue alrededor de las 20:00 horas de este lunes que se dio a conocer que el conductor de televisión perdió contra los otros concursantes que estaban nominados y tenían la misma posibilidad de salir:

Cristina Porta (conductora)

Maripily Rivera (actriz)

Lupillo Rivera (cantante)

Silvia del Valle, conocida como ‘La Bronca’, también era parte del listado de los nominados, pero Paulo Quevedo, quien es el actual líder de la semana, la salvó del riesgo de ser la novena eliminada del show.

Nominados semana 9 'La Casa de los Famosos 2024'. (Foto: Facebook @LaCasaDeLosFamososTLMD)

Hasta el final, en la sala de eliminación se quedaron solos Adame y Porta, misma que fue la última concursante salvada y, por ende, el actor mexicano salió del reality show.