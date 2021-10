‘Pobrecillo millonario’: Diana Golden embarga cuenta a Alfredo Adame; solo tenía 8 mil pesos

Después de toda la polémica en la que se ha visto envuelta el presentador Alfredo Adame debido a constantes riñas con diversas personalidades, como Carlos Trejo y Laura Bozzo, una más llega a poner el nombre de Adame en el ojo del huracán y es por su pleito legal contra su ex esposa, Diana Golden.

Una demanda por daño moral y una deuda de aproximadamente 25 mil pesos fueron el motivo para el abogado de la actriz embargara una de las cuentas del también actor, pero al momento de ingresar, únicamente tenía ocho mil pesos.

En una entrevista para el programa de televisión vespertino ‘De Primera Mano’, Diana Golden confirmó este hecho, y mencionó que no pudieron disponer de los ocho mil pesos de la ‘cuentecita’ del presentador al momento del embargo; únicamente habían logrado retirar cinco mil. Sin embargo, él apeló a esta decisión y el dinero se encuentra retenido.

“El pobrecito millonario apeló por no pagar esos cinco mil pesos. Ya no es por la lana ni por nada porque obviamente ese dinero va para el bufete del licenciado Carrillo... Siempre sale corriendo, no afronta, habla mucho y nada más se ríe, pero no tiene un peso”, platicó en entrevista.

La actriz no descarta la posibilidad de que su ex esposo tenga más dinero guardado en otras cuentas, pero es algo que no puede asegurar. Lo que sí aclaró es que, cada vez que Adame se niega a pagar lo que debe, la deuda va aumentando, pues comenzó en 18 mil pesos y ahora debe un monto de poco más de 28 mil pesos.

“Ya se le subió la cuenta de 18 a 28 (mil) porque cada vez que él se esconde detrás de su puerta (ya no sé de qué color la ha pintado), con su pobre perro que ha de maltratar, le sube la cuenta... sabemos lo tramposo que es y sabemos que todos los bienes para que no se le embarguen los tiene a nombre de su hija Vanesa”, aseguró Golden.

Anteriormente, el ex candidato a diputado federal había hablado acerca del licenciado Víctor Carrillo, abogado de Diana Golden, y al respecto dijo que: “Él desafortunadamente como a todo mundo insulta, también insultó a mi licenciado Víctor Carrillo, a mí hasta me da flojera esas cosas de los juzgados, pero Víctor ya se lo agarró personal y esto va a llegar hasta las últimas consecuencias”.

“No puedo ya decir su nombre porque es un cobarde, pusilánime, mentiroso, hablador, flojo, que no tiene corazón”, aseveró contundentemente la actriz.

LA RESPUESTA DE ADAME

Como era de esperarse, Alfredo Adame no se quedó callado ante las declaraciones de quien fuera su esposa de 1998 a 1999, y ahora fue en el programa de televisión matutino ‘Venga la Alegría’ donde el presentador contestó la polémica de los ocho mil pesos en su ‘cuentita’.

“Qué tontita es esta tipa, aparte de ambiciosa. ¿Es algún pecado ser pobre? Yo soy pobre, muy pobre, estoy quebrado. No tengo ni que comer ni nada, pero soy un hombre feliz y digno”, aseguró.

“Me van a tumbar 20 mil de la carta vestuario del programa de Memo del Bosque, y luego cinco mil que fue mi abogado a depositar en un billete, entonces ya van 20 más cinco, ya son 25, le debo 3 mil 210 pesos”, agregó el conductor.

Sobre las especulaciones que hacía Diana Golden acerca de las cuentas cedidas a su hija, Vanesa Adame, el también actor confirmo que sí, que sus bienes los heredó en vida a su primogénita.

“Es cierto, a mi hija Vanessa la heredé en vida y le heredé todas mis cuentas del banco. ¡Ah! Porque dice ella, su abogadillo ratonero, que me embargó una cuenta y que tenía siete mil pesos; esas cuentas estaban embargadas desde el divorcio con esta señora”, concluyó sobre el caso.