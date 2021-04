‘¿Me perdonan?’ Alfredo Adame ofrece disculpas por insultar a ciudadano

Luego del enfrentamiento que tuvo en contra de los automovilistas durante el inicio de su campaña como candidato a diputado federal, el actor Alfredo Adame ofreció una disculpa pública y prometió comportarse para proyectar una mejor imagen de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, el abanderado por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en la alcaldía de Tlalpan dijo ser víctima del enojo luego de que el fin de semana pasado le mentara la madre a un conductor que lo agredió verbalmente, mientras estaba en una entrevista.

“El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccioné de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir. Fui víctima del enojo y de la furia cuando pues me sentía agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para que sus candidatos hagan una propuesta seria”, expresó Adame.

Ante este incidente, Adame también ofreció una disculpa a sus compañeros del partido político, su equipo de trabajo y al conductor con el que tuvo el altercado en las afuera del parque de diversiones Six Flags, en la alcaldía de Tlalpan.

“Les hago saber que tengo un compromiso con ustedes de aquí a que termine la campaña y me comportaré de la manera en la que se debe conducir un candidato a Diputado federal”, añadió.

Finalmente, el presentador de televisión indicó que sus acciones serán distintas desde ahora, puesto que los ciudadanos buscan elegir a un candidato con la mayor seriedad posible y que proponga soluciones sin generar conflictos.

Hasta antes de la disculpa de Adame, Pedro Pablo de Antuñano, dirigente estatal del RSP, hizo un apercibimiento al candidato para que este muestre respeto y cordialidad hacia la ciudadanía, ya que ahora es parte de la política.

“Entiendo que en la esfera privada si recibe un insulto tiene derecho a defenderse; sin embargo, nos encontramos en una esfera pública donde como candidatos a puestos de elección popular y como un partido político nacional estamos obligados a dar un buen ejemplo y respetar a los ciudadanos, aun cuando seamos objeto de agresiones”, se lee en el comunicado del partido RSP.