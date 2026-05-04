Identifican a víctimas de multihomicidio en Aguascalientes; uno era buscado por autoridades de Zacatecas

Las autoridades de Zacatecas confirmaron las identidades de seis de las siete personas halladas sin vida en Aguascalientes. Las autoridades afirmaron que aumentará la coordinación con las tres órdenes de gobierno.

A dos días del hallazgo de siete cuerpos en el estado de Aguascalientes, la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas confirmó que seis de las víctimas ya fueron identificadas y que todas eran originarias de Zacatecas.

En un comunicado, informó que una de ellas contaba con una denuncia previa por desaparición.

Según la información que difundió en redes sociales, la autoridad estatal informó que “hasta el momento, han sido identificados seis de los siete cuerpos, localizados el viernes en el vecino Estado de Aguascalientes”.

El comunicado precisó que los cuerpos corresponden a personas originarias de Zacatecas y que únicamente uno de ellos había sido reportado como desaparecido ante las autoridades.

Las víctimas identificadas son:

Manuel de Jesús Jacobo Castro.

Miguel Adán Mena Saucedo.

Coral Esmeralda Muñoz Vargas.

José Eduardo Jara Elías.

Alan Antony Sifuentes Redin.

Frida Michelle Muro Espinoza.

De acuerdo con la información oficial, las desapariciones ocurrieron entre el 17 y el 29 de abril en distintos puntos del estado de Zacatecas, principalmente en el municipio de Guadalupe, así como en la comunidad de La Zacatecana.

Ante ello, la Mesa Estatal detalló que algunas de las identidades fueron confirmadas por familiares, mientras que otras se lograron establecer mediante el análisis de huellas dactilares realizado por las autoridades competentes.

Circulan fichas de búsqueda falsas: autoridades

En el mismo posicionamiento, la vocería advirtió sobre la circulación de fichas de búsqueda falsas en redes sociales, presuntamente vinculadas a grupos delictivos.

“Estas son apócrifas, no fueron emitidas por autoridad alguna”, señaló la Mesa Estatal, al tiempo que indicó que se desconoce el origen de dicha información.

En un comunicado previo, las autoridades estatales informaron que, desde el hallazgo, existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno para el esclarecimiento de los hechos.

“Se mantiene una coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales”, expuso la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, al señalar que se han reforzado las acciones de inteligencia, vigilancia e investigación.

Habrían estado implicados policías municipales en la desaparición de los zacatecanos

Las autoridades no han detallado, hasta el momento, las causas del múltiple homicidio en Zacatecas ni han informado sobre personas detenidas, mientras continúan las indagatorias en coordinación con el estado de Aguascalientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables.

La Fiscalía de Aguascalientes confirmó que el informe pericial arrojó que todas las víctimas murieron por “heridas producidas por proyectil de arma de fuego penetrantes de cráneo y tórax”.

Además, en redes sociales circula información presuntamente de familiares y amigos de las víctimas, quienes exigen al fiscal general de Zacatecas, Christian Paul Camacho Osnaya, se investigue el caso por desaparición y secuestro, presuntamente cometido por servidores públicos, tras señalar a policías presuntamente implicados.