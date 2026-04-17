Caso de Edith Valdés: Fiscalía de CDMX detiene a presunto responsable del feminicidio

La Fiscalía confirmó la detención de una persona por el caso del feminicidio de Edith Guadalupe.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó esta noche que detuvo a una persona, quien presuntamente está involucrada en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, joven hallada sin vida en un edificio en la alcaldía Benito Juárez.

Según la Fiscalía capitalina, el hombre fue detenido por su probable participación en el feminicidio de la joven de 21 años.

“De acuerdo con los actos de investigación, el detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición. La indagatoria establece que habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido”, indica el comunicado publicado la noche de este viernes 17 de abril.

La autoridad señaló que hallaron manchas de sangre en la caseta de vigilancia.

Asimismo, la Fiscalía capitalina indicó que el detenido será presentado ante la autoridad judicial y que aunque fue aprehendido, se mantiene el principio de presunción de inocencia.

Familiares de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, reportaron la desaparición de la joven el miércoles 15 de abril, luego de que la joven acudiera a un edificio de la Benito Juárez a una entrevista de trabajo.

Tras realizar el reporte de desaparición, la familia señaló que en la Fiscalía les indicaron que debían esperar 72 horas para iniciar con la búsqueda.

Por la falta de apoyo de las autoridades, la familia solicitó las grabaciones del C5 y de cámaras de vigilancia vecinales. Así, reconstruyeron la ruta que la joven tomó hasta el edificio de departamentos.

Al ubicar el lugar, familiares y amigas de Edith Guadalupe se manifestaron y bloquearon calles de la zona para exigir que se agilizara la búsqueda.

Magdalena Rivera, tía de Edith Guadalupe, contó a medios de comunicación que los guardias del edificio, ubicado en avenida Revolución, negaron haber visto a la joven, pese a que había videos donde se observaba su ingreso al inmueble.

La familia señala que las autoridades de la Fiscalía dijeron que debían esperar unas 72 horas para iniciar con la búsqueda y les negaron el acceso a cámaras de vigilancia. Además, les pidieron dinero para acelerar las investigaciones.

El cuerpo sin vida de Edith Guadalupe fue hallado este viernes.

La tarde de este viernes, la Fiscalía capitalina dijo que había ubicado a un presunto responsable en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe. Además, la fiscala Bertha Alcalde confirmó que hay una investigación al personal administrativo por las irregularidades denunciadas por la familia de la joven. Como medida preventiva, un el personal involucrado fue separado de sus funciones.

La autoridad también señaló que desde el primer momento se iniciaron con las investigaciones.

En un breve video, Bertha Alcalde confirmó la aprehensión del vigilante del edificio y dijo que el detenido comparecerá en las próximas horas.