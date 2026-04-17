¿Qué pasó con Edith Guadalupe, la joven hallada sin vida en Benito Juárez? Esto se sabe del caso

El cuerpo de Edith Guadalupe Valdés fue localizado en el edificio con el número 829 de la Avenida Revolución.

El hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, cuyo cuerpo fue encontrado este viernes al interior de un edificio en la alcaldía Benito Juárez, vuelve a cimbrar a la Ciudad de México en medio de la crisis de feminicidios que enfrenta el país.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que el caso ya se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Señaló que existe una línea de investigación en curso y que se cuenta con un presunto responsable; sin embargo, evitó proporcionar más detalles mientras avanzan las indagatorias.

¿Qué pasó con Edith Guadalupe y qué sabemos hasta el momento de este caso? Te contamos la cronología de los hechos a partir de la información confirmada por autoridades y familiares.

15 de abril: Desaparición de Edith Guadalupe Valdés

La joven fue reportada como desaparecida desde el pasado miércoles 15 de abril, cuando fue vista por última vez después de salir de su domicilio, en la alcaldía Iztapalapa, para acudir a una supuesta entrevista de trabajo.

De acuerdo con imágenes del C5 y de videovigilancia de la zona, Edith Guadalupe tomó un mototaxi de aplicación para dirigirse a la cita. Posteriormente, las cámaras captaron a la joven llegar al edificio con el número 829 de la Avenida Revolución, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Familiares de Edith aseguran que realizaron el reporte por desaparición ese mismo miércoles, al notar que la joven no regresaba ni respondía mensajes. Sin embargo, señalan que autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México les indicaron que debían esperar 72 horas para iniciar acciones.

“Toda la familia, amigos, vecinos, hicimos este trabajo para llegar al domicilio donde ella fue vista y ya no la vimos salir, fue gracias a nosotros, Fiscalía lo que nos dijo son 72 horas en espera, porque se pudo ir con el novio, con amigas, pero no, nosotros hicimos todo, Fiscalía no hizo nada, siempre nos dijo que nos teníamos que esperar 72 hora”, relató Magdalena, tía de Edith en entrevista con N+.

16 de abril: Familiares de Edith se manifiestan en Eje 6 Sur

Según denunciaron los familiares, en un primer momento se les informó que Edith Guadalupe no había ingresado al inmueble e incluso, aseguran, se les negó el acceso a las cámaras de seguridad del lugar.

Ante la falta de apoyo, la familia decidió solicitar por su cuenta las grabaciones del C5 y de cámaras vecinales, material con el que lograron reconstruir la ruta que siguió la joven hasta el conjunto de departamentos ubicado sobre Avenida Revolución.

Ese mismo día, familiares y amigos de Edith realizaron una manifestación sobre Eje 6 Sur y bloquearon la circulación en el cruce de Revolución y Rubens para exigir que se agilizaran las labores de búsqueda, al señalar que ya habían transcurrido más de 24 horas desde la última vez que tuvieron contacto con ella.

Sobre estos señalamientos, la Fiscalía de la Ciudad de México sostuvo que, desde que recibió el reporte de desaparición —que, según su versión, ocurrió el 16 de abril—, activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda e investigación a través de la Fiscalía para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE).

17 de abril: Hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe Valdés

Según la Fiscalía, desde la 1:30 horas del 17 de abril se inició una inspección ministerial en el inmueble donde Edith Guadalupe fue vista por última vez. Durante la diligencia se revisaron las áreas comunes del edificio hasta que se localizó un cuerpo en el sótano.

Fue hasta las 5:30 de la mañana cuando peritos comenzaron con el procesamiento del lugar y del cadáver, el cual fue encontrado debajo de un montículo de arena. Horas más tarde, la Fiscalía confirmó que se trataba de Edith Guadalupe Valdés.

En conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján informó que el cuerpo presentaba diversas lesiones provocadas por golpes. Añadió que, durante la revisión del inmueble, también se localizaron objetos personales de la joven.

La funcionaria indicó que continúan las entrevistas y diligencias para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, señaló que ya se investigan las irregularidades denunciadas por la familia, incluida la presunta solicitud de dinero por parte de un funcionario de la Fiscalía.

“Ninguna omisión ni actuación fuera de la ley tiene cabida en el servicio público. Ya iniciamos una revisión exhaustiva. Habrá consecuencias administrativas y, en su caso, penales para el personal de la Fiscalía y para cualquier otro funcionario de las instituciones involucradas”, escribió la fiscal en su cuenta de X.

Finalmente, sobre los señalamientos de un posible delito de trata de personas vinculado al crimen, Bertha Alcalde Luján aclaró que no existe registro de denuncias previas relacionadas con el inmueble ni indicios documentados de la comisión de ese delito en ese lugar.